Un policier du South Yorkshire limogé pour avoir partagé des images de personnes en garde à vue

Un policier a été limogé pour avoir partagé des images de personnes en garde à vue sur WhatsApp, ainsi que des commentaires inappropriés et désobligeants.

Le PC Owen Davies de la police du South Yorkshire a été licencié sans préavis, selon le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC), qui a mené une enquête sur le partage d’images opérationnelles sans aucun but policier.

Le FIPOL a déclaré que le téléphone personnel de Davies avait été examiné dans le cadre d’une enquête distincte et que l’analyse avait montré qu’il avait partagé des images de personnes qui avaient été détenues dans une cellule de police et dans d’autres contextes, y compris un hôpital, avec des collègues et d’anciens collègues.

Un porte-parole a déclaré que les échanges WhatsApp avec des officiers du groupe montraient également qu’il avait fait des commentaires offensants à propos des personnes sur les photos.

Il a déclaré que l’analyse a montré que les officiers avaient partagé des détails personnels sur une personne reconnue coupable d’un crime, des détails sur un rapport de crime de haine et une image tirée d’une séquence vidéo portée sur le corps d’un officier avec une femme inconnue.

L’IOPC a déclaré qu’il avait commencé son enquête en novembre 2020 après une saisine de la police du South Yorkshire.

Une audience disciplinaire de trois jours a conclu vendredi que les actions de Davies constituaient une faute grave, a déclaré le FIPOL.

La directrice régionale du chien de garde, Emily Barry, a déclaré: «Le PC Davies a fait preuve d’un jugement épouvantable et d’un mépris total de la politique et des procédures concernant la manière dont il a partagé des informations policières confidentielles.

« C’était tout à fait inapproprié et risquait de saper gravement la confiance du public dans la police.

« Les décisions de PC Davies de divulguer des images de suspects liés à des infractions pénales graves ont non seulement enfreint les politiques et procédures applicables, mais auraient pu saper les enquêtes criminelles en cours.

« Nous nous félicitons de la décision du panel, qui rappelle que ce comportement n’est pas traité à la légère et peut entraîner de graves conséquences pour tout agent impliqué. »