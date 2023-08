Un policier du secrétaire d’État sanctionné pour avoir montré une arme à feu à St. Bede: dossiers – Shaw Local

Un officier du secrétaire d’État a reçu un avertissement écrit pour avoir montré une arme à feu alors qu’il n’était pas en service et sans uniforme lors d’un match de baseball de printemps à la St. Bede Academy, selon les archives.

La disposition contre l’officier Joseph A. Foster indiquait que l’avertissement « est la première étape d’une discipline progressive ».

Les chefs des départements de police de Spring Valley et du Pérou ne sont pas au courant de ce que cette «discipline progressive» implique et ont publié une déclaration limitée sur la manière dont l’incident du 28 mars a été résolu.

« Ni le département de police de Spring Valley ni le département de police du Pérou ne connaissent les politiques ou le fonctionnement interne du département de police du secrétaire d’État et ne peuvent que dire que c’était leur enquête interne à terminer et leur conclusion à venir », a lu une déclaration conjointe de Adam Curran, chef de Spring Valley, et Sarah Raymond, chef du Pérou. « Cette conclusion est le résultat de leur enquête, et nous ne pouvons qu’espérer que ce soit la bonne pour l’avenir de cet officier. »

Le bureau du secrétaire d’État n’a pas répondu à une demande vendredi d’une déclaration de Foster ou de le rendre disponible pour commentaires.

Comme indiqué précédemment, des policiers de Spring Valley et du Pérou ont été envoyés au match à domicile de St. Bede après qu’un spectateur a vu quelqu’un dans les gradins avec une arme à feu. La police de Spring Valley a confirmé plus tard que l’homme avec l’arme était un policier identifié comme Foster, bien qu’il ait initialement refusé de divulguer son nom ou son affiliation.

Peu de temps après, le bureau du secrétaire d’État a confirmé qu’une enquête avait été ouverte et l’agent a été affecté à un bureau en attendant le résultat de l’enquête. L’agence a publié la semaine dernière une copie de la décision prise dans le cadre de l’enquête interne contre Foster.

« Le 28 mars 2023, alors que vous (Foster) n’étiez pas de service lors d’un match de baseball, votre arme était sur vous et exposée au public », indique la conclusion, que Foster a signée le 8 juin. « Un officier de police de Spring Valley s’est approché vous, et vous avez d’abord refusé de vous identifier comme policier. Ce comportement a eu pour effet de nuire à la confiance du public et à l’intégrité du bureau.

Lorsqu’on lui a demandé en juillet si Foster avait été sanctionné, un porte-parole de l’agence a publié une déclaration qui n’a pas précisé la discipline infligée contre lui.

« Une enquête du secrétaire d’État à la police a été menée et des mesures disciplinaires appropriées ont été prises », a déclaré le porte-parole Henry Haupt par e-mail le 25 juillet. « L’officier n’a pas été sanctionné pour possession d’une arme à feu, car il était légalement autorisé à la porter. »

La question de savoir si Foster était autorisé à porter l’arme n’a cependant jamais été contestée. La question était de savoir s’il aurait dû le cacher.

Selon la loi sur la sécurité des agents chargés de l’application de la loi de l’Illinois et la pratique de plusieurs autres services de police, les agents doivent dissimuler leurs armes.

Selon des rapports obtenus des services de police de Spring Valley et du Pérou, Foster avait une arme de poing semi-automatique noire qui sortait de la ceinture du pantalon cargo qu’il portait au match.

« L’arme de poing est clairement exposée à la vue du public. Il convient de noter que l’arme de poing n’était pas accompagnée d’un insigne d’application de la loi », selon le rapport de l’officier de Spring Valley, Jared Sadnick.

Foster, a déclaré Sadnick, a reçu l’ordre de montrer ses mains. Il n’a pas obtempéré. Au lieu de cela, Foster « a tendu la main vers sa ceinture arrière où se trouvait l’arme à feu ».

Ce n’est qu’après qu’un autre officier a sorti son arme à feu et ordonné à Foster de montrer ses mains que Foster s’est conformé, selon le rapport de police.

Alors que l’officier de Spring Valley s’approchait, Foster « est devenu instantanément agressif envers les officiers en criant et en criant que nous n’étions pas professionnels et que nous aurions pu tuer quelqu’un », selon le rapport de police.

Foster a déclaré qu’au début, il ne pouvait pas entendre les agents parce qu’il avait des écouteurs dans les oreilles. Il a dit qu’il cherchait non pas son arme mais son téléphone.

Lorsqu’on lui a demandé une pièce d’identité, Foster a déclaré: «Je suis flic», mais a d’abord refusé de montrer quoi que ce soit avant de fournir une carte d’identité d’État.

« Alors que les agents quittaient les lieux, Joseph pouvait être vu en train de prendre des photos des plaques d’immatriculation de quiconque avait parlé aux policiers », selon le rapport de police.