Un policier du RI aurait attaqué un opposant politique lors d’un rassemblement pour l’avortement après la décision de Roe

Un officier de police en congé et ancien candidat au Sénat républicain de Rhode Island a attaqué son adversaire politique lors d’un rassemblement en faveur des droits à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, a déclaré la victime présumée.

L’agresseur présumé, Jeann Lugo, a abandonné la course samedi après-midi et fait actuellement l’objet d’une enquête. “Je ne me présenterai à aucun poste cet automne”, a-t-il écrit sur Twitter, avant de désactiver temporairement son compte.

Jen Rourke, une candidate progressiste du district 29 du Sénat qui s’identifie comme une organisatrice des droits reproductifs, a déclaré que sa rivale politique “m’a violemment attaquée” après son discours lors du rassemblement de vendredi soir devant la State House à Providence.

“C’est ce que c’est que d’être une femme noire candidate aux élections. Je n’abandonnerai pas”, a écrit Rourke dans un tweet qui comprenait un extrait d’une vidéo de l’incident.

Le clip de cinq secondes, réalisé par Bill Bartholomew, un journaliste local qui dirige le Bartholomewtown podcast, semble montrer un homme lançant deux coups de poing à la tête d’une femme, dont au moins un se connecte avec sa cible.

Avec l’aimable autorisation de Bill Bartholomew – Le podcast de Bartholomewtown

Rourke s’est rendu samedi dans un hôpital du Kent, Rhode Island, pour un scanner, a déclaré à CNBC un porte-parole de la campagne.

Le département de police de Providence a tweeté samedi qu’il « enquêtait au pénal sur le comportement d’un officier en congé hier soir lors d’une manifestation au cours de laquelle une femme a été agressée ».

L’officier, qui n’est pas identifié par son nom dans le tweet, a été placé en congé administratif payé en attendant le résultat de l’examen, a indiqué le département. Un porte-parole du département n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Avant de se retirer de la course au Sénat de l’État, Lugo a envoyé une déclaration à CNBC semblant défendre ses actions sans nier qu’il avait frappé Rourke.

“En tant qu’officier qui a juré de protéger et de servir nos communautés, je me suis malheureusement vu dans une situation dans laquelle aucun individu ne devrait se voir. Je suis intervenu pour protéger quelqu’un qu’un groupe d’agitateurs attaquait”, indique le communiqué de Lugo. “En ce moment, il y a une enquête interne en cours, et alors que les faits de l’incident sont révélés, je demande que ma famille et moi ayons de l’intimité.”

Bartholomew, dans une interview avec CNBC, a déclaré qu’environ 1 000 personnes avaient assisté au rassemblement pour protester contre la décision de la Cour suprême, qui a annulé vendredi matin les précédents juridiques qui protégeaient le droit fédéral à l’avortement depuis près de 50 ans.

Environ 10 membres d’un groupe de droite connu sous le nom de Freedom Fighters se sont également présentés à l’événement, a déclaré Bartholomew. L’un de ces membres, qui filmait, semblait inciter certains membres de la foule. Après avoir été invitée à partir, la personne a d’abord refusé, puis a commencé à s’éloigner – mais lorsqu’il s’est retourné vers la foule, quelqu’un l’a frappé au visage et l’a piétiné, a déclaré Bartholomew. “Une mêlée s’est ensuivie”, a déclaré le journaliste local, à quel point il a vu Rourke se faire frapper au visage.

Ni Lugo ni d’autres membres de la foule qui se seraient livrés à des violences n’ont été arrêtés à ce moment-là, a déclaré Bartholomew.

Rourke, dans une déclaration à CNBC de sa campagne, a déclaré qu’elle “désescaladait la situation et que le contre-manifestant partait lorsque l’altercation a commencé”.

“J’ai été agressée à cause de cela”, a-t-elle déclaré.

“C’est ce que c’est que d’être une femme noire qui se présente aux élections. Partout dans ce pays, des gens comme moi sont menacés ou attaqués lorsqu’ils se présentent. Je ne vais pas arrêter de me battre – pour les droits reproductifs, pour les habitants de mon district , ou pour des gens comme moi qui veulent se présenter aux élections », a déclaré Rourke.