Un policier du NYPD obtient 175 000 $ d’indemnisation pour des « cartes de courtoisie » qui aident les conducteurs à échapper aux contrôles routiers

NEW YORK — Un policier de la ville de New York a conclu un accord de 175 000 $ avec la ville dans le cadre d’un procès qui a mis en lumière l’utilisation de « cartes de courtoisie » que les agents distribuent à leurs amis et à leur famille pour éviter les contrôles routiers et autres infractions mineures, selon un accord déposé lundi au tribunal fédéral de Manhattan.

L’accord met fin à un procès intenté l’année dernière par l’officier Mathew Bianchi qui affirmait avoir été puni par ses supérieurs pour ne pas avoir honoré les cartes, bien que le règlement lui-même n’apporte aucun changement substantiel à la façon dont les cartes sont utilisées par les officiers du NYPD.

Les cartes plastifiées, qui portent généralement l’image d’un badge du NYPD et le nom de l’un des syndicats de police de la ville, ne sont pas officiellement reconnues par le service de police mais sont depuis longtemps considérées comme un avantage du travail.

Les syndicats de police de la ville les délivrent à leurs membres, qui les distribuent à ceux qui souhaitent signaler leurs liens avec le NYPD – souvent pour échapper à des infractions mineures telles qu’un excès de vitesse ou le fait de ne pas porter de ceinture de sécurité.

Bianchi a déclaré que son point de vue sur les cartes de courtoisie n’avait pas changé. L’agent de police de Staten Island, âgé de 40 ans, a déclaré qu’il devrait y avoir plus de contrôle sur le nombre de cartes distribuées aux policiers et de meilleures protections pour ceux qui dénoncent leur utilisation abusive.

« C’est une forme de corruption », a-t-il déclaré par téléphone mardi. « Mon approche de la gestion de ces affaires ne va pas changer, même si un patron essaie de me punir. Je vais continuer à aller sur le terrain et je ferai exactement ce que je pense être juste. »

L’avocat de Bianchi, John Scola, a déclaré qu’il espérait que les efforts de l’officier inspireraient d’autres personnes du département à se porter volontaires pour dénoncer les irrégularités.

« L’officier Bianchi a fait preuve d’un courage remarquable en tenant tête au NYPD, en faisant ce qui était juste malgré les risques importants pour sa carrière », a-t-il déclaré.

L’administration du maire Eric Adams a confirmé les termes de l’accord mais a refusé de commenter davantage.

« Résoudre cette affaire était la meilleure solution pour toutes les parties », a écrit mardi Nicholas Paolucci, porte-parole du département juridique, dans un courriel.

Dans son procès intenté l’année dernière, Bianchi a affirmé que les officiers actuels et retraités ont accès à des centaines de cartes, les donnant en échange d’une réduction sur un repas ou des travaux de rénovation domiciliaire.

Il a également affirmé avoir été réprimandé à de nombreuses reprises pour avoir émis des contraventions aux amis et aux familles d’officiers, même après qu’ils eurent présenté une carte de courtoisie.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est survenue lorsqu’il a donné une contravention à un conducteur qui s’est avéré être un ami de l’officier en uniforme le plus haut gradé du NYPD, le chef Jeffrey Maddrey, à l’été 2022. Bianchi a déclaré qu’il avait été rapidement licencié de son poste au sein de l’unité de circulation du département et relégué à des tâches de patrouille de nuit.

Le service de police a refusé de commenter, renvoyant les questions au service juridique.

La Police Benevolent Association, le plus grand syndicat de police du NYPD, n’a pas répondu à un courriel demandant des commentaires mardi. Les syndicats de police de la ville sont depuis longtemps confrontés à examen minutieux sur les cartes à cause de l’apparence de corruption et de leur apparition à vendre sur eBay.

Bianchi a déclaré mardi qu’il avait depuis travaillé de jour, mais que ses efforts pour faire progresser sa carrière avaient été limités par le procès.

« J’ai postulé à presque tout depuis que j’ai été renvoyé, et ils m’ont tout refusé », a-t-il déclaré. « Ils ne sont pas très discrets sur les raisons de leur refus, et mes supérieurs m’ont expliqué pourquoi je ne pouvais aller nulle part. »

Mais le vétéran de neuf ans de la police a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir intenté une action en justice.

« Je suis content de ne pas avoir accepté la punition et les représailles sans réagir », a-t-il déclaré. « Je suis content d’avoir fait quelque chose. »