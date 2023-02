Un policier du Met obsédé par la servitude qui a utilisé du ruban adhésif pour retenir son colocataire emprisonné pendant quatre ans

Un flic obsédé par le BONDAGE qui a utilisé du ruban adhésif pour retenir son colocataire pendant “dix minutes de terreur” a été emprisonné pendant quatre ans.

Le PC Sam Grigg, 36 ans, qui a été limogé par le Met, avait plaidé coupable de séquestration et de voies de fait contre Natasha Rabinowitz, 23 ans.

Lors de la condamnation, le juge Peter Lodder KC a déclaré que Grigg avait « une obsession pour le BDSM », ajoutant qu’il avait dit à son ex-petite amie que ses menottes de police « lui avaient été utiles ».

Le juge Lodder a déclaré: “Bien qu’elle ait continué à lutter, vous êtes devenu plus énergique.

“Vous avez surmonté sa résistance continue en vous asseyant sur elle pendant que vous mettez ensuite du ruban adhésif sur sa bouche.

“Elle était terrifiée – vous l’avez rendue presque complètement impuissante.”

Trois paires de menottes et de matraques de police ont été trouvées dans la chambre de Grigg par des agents, ainsi que le film d’horreur Better Watch Out , qui représente une femme ligotée avec une corde avec du ruban adhésif sur la bouche.

Il a attaqué Natasha dans l’appartement qu’ils partageaient à Twickenham, dans le sud-ouest de Londres, tandis que d’autres colocataires étaient absents, a appris le tribunal de la Couronne de Kingston.