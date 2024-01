Un policier du Mass. a été abattu ; Un suspect barricadé arrêté quelques heures plus tard

Un policier du Massachusetts a été hospitalisé samedi soir après avoir été abattu dans la ville de Wilbraham, située à l’est de Springfield. L’officier a été blessé dans le secteur d’Old Carriage Road, a déclaré le porte-parole de la police de l’État du Massachusetts, Brandon Doherty. La police de l’État a été appelée sur les lieux vers 20 h 40 samedi soir par la police locale après que des agents ont échangé des coups de feu avec un homme à l’intérieur d’une résidence dans la rue. . Un policier de Wilbraham a été touché par des coups de feu et transporté vers un hôpital de la région. Il était à l’hôpital tôt dimanche matin. La police d’État a déclaré que les soldats de l’unité de négociation de crise ont déclaré avoir établi une ligne téléphonique ouverte dans la maison. Plus tard dans la soirée, les soldats ont déclaré avoir utilisé un véhicule blindé avec un bélier déployé pour briser une fenêtre devant la maison. Un drone a été utilisé pour entrer dans la maison, ce qui, selon la police, a montré le suspect à l’intérieur du passage couvert avant, blessé par balle. Peu après minuit, des soldats de l’équipe des opérations tactiques spéciales de la police d’État sont entrés dans la maison et ont arrêté le suspect. Les policiers ont déclaré avoir récupéré une arme de poing et des munitions à côté de l’homme. Le suspect, qui n’a pas été immédiatement identifié, a été transporté vers un hôpital de la région sous la surveillance de la police. Les policiers ont déclaré que deux personnes, deux occupants de la maison, qui s’étaient échappés sur le toit du garage attenant à la maison, avaient été secourues avant l’arrestation de l’homme.

