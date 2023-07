Un policier du Manitoba a mis le feu aux cheveux d’une femme et lui a tiré dessus avec un pistolet BB, selon la décision du comité de déontologie de la GRC

Un membre de la GRC au Manitoba depuis 15 ans a reçu l’ordre de démissionner ou de faire l’objet d’un congédiement après qu’un comité de déontologie a conclu qu’il avait discrédité la force en agressant verbalement et physiquement son conjoint de fait et en conduisant en état d’ébriété.

Const. Jason Kitzul a nié les sept allégations portées contre lui lors de son audience sur la conduite. Il a dit que lui et sa partenaire intime, identifiée uniquement comme Mme DR dans la décision d’audience, se livraient régulièrement à des comportements de brutalité mutuels et consensuels et se parlaient.

Mais Kevin Harrison, qui a mené l’audience, a découvert que Kitzul avait tiré sur DR avec un pistolet BB, allumé ses cheveux en feu et l’avait frappée, et a déclaré que cela dépassait la définition d’un comportement ludique.

« Une grande partie de ce comportement enfantin s’est produit en public et bon nombre des actions de l’agent Kitzul ont franchi la ligne du comportement enfantin au comportement agressif », indique la décision écrite.

« Pour être franc, c’est bien en deçà de la norme de conduite que le grand public et la force sont en droit d’attendre des membres de la GRC, qu’ils soient en service ou non. »

Harrison a découvert que les actions de Kitzul pourraient avoir une incidence sur sa capacité à enquêter sur des actes de violence conjugale ou de conduite avec facultés affaiblies, ou que le public pourrait perdre confiance en sa capacité à le faire.

Au moment où les incidents se sont produits, de janvier à décembre 2018, Kitzul vivait et travaillait à Roblin, tandis que DR vivait à Pelican Landing, juste de l’autre côté de la frontière en Saskatchewan.

Intervention de la famille

Les incidents et la relation ont pris fin lorsque les proches de DR sont intervenus, expliquant leurs préoccupations au sujet de la relation. Ils l’ont vue passer d’une jeune personne en bonne santé, dynamique, capable et « pétillante » à une personne argumentative, irritable, en colère, retirée et amère, et elle buvait beaucoup, selon la décision.

La plupart des proches avaient été témoins de nombreux incidents d’abus mais avaient hésité à le signaler parce que Kitzul était un officier de police, dit-il.

À la suite de l’intervention, cependant, la famille a emmené DR dans un autre détachement de la GRC pour déposer un rapport de police.

Ils ont détaillé des incidents qui comprenaient la façon dont Kitzul a rabaissé et rabaissé DR en le qualifiant de gros, stupide et, à l’occasion, laid.

Ils ont dit que Kitzul a fait tomber DR d’une chaise de jardin, la faisant tomber sur le dos, puis l’a mise dans une prise de tête et l’a fait s’étouffer et tousser. Une autre fois, il l’a jetée au sol et a placé son bras derrière son dos, refusant de lâcher prise jusqu’à ce qu’elle dise: « Jason est le roi », indique la décision.

En ce qui concerne le pistolet BB, DR s’est caché derrière un bar au sous-sol pendant que Kitzul tirait sur le mur au-dessus du bar. Il a également tiré sur sa hanche et ses jambes, provoquant des ecchymoses, selon la décision du comité de conduite.

Kitzul a frappé DR avec son poing, dans son épaule, ses côtes et même sa tête, affirmant que c’était sa façon de montrer son affection. Il l’a également frappée sur les fesses ou les jambes avec des objets comme une raquette de ping-pong, un petit bâton de hockey en plastique et un morceau de piste de course en plastique, indique le document.

En décembre 2018, juste avant l’intervention, Kitzul a mis le feu aux cheveux de DR avec un briquet, créant un trou de cheveux manquants et brûlés, indique la décision. Il a affirmé qu’il allumait une cigarette et que la zone où ils se tenaient était assez petite, donc ils étaient proches l’un de l’autre.

« Les actions de Kitzul ont démontré un mépris déréglé ou téméraire pour la sécurité de Mme DR », indique la décision. « Il n’y a absolument aucune excuse pour que cela se soit produit. »

DR a également déclaré à l’audience sur la conduite que malgré le fait qu’il était très ivre lorsqu’il l’a frappée à plusieurs reprises dans une cabane de pêche, il est ensuite rentré chez lui en voiture.

Charges criminelles

Kitzul a été suspendu avec solde en mai 2019, après les allégations. Des accusations criminelles ont été portées en lien avec certains des incidents survenus le mois suivant, mais le 4 mai 2021, toutes les accusations ont été suspendues par la Couronne.

« Le procureur de la Couronne n’a fourni aucune explication claire de cette décision dans la salle d’audience publique », indique le rapport de conduite.

Néanmoins, les allégations contre Kitzul mettaient en doute sa moralité et risquaient de discréditer la force, de sorte qu’une audience sur la conduite a été convoquée. Il s’est tenu par visioconférence en octobre 2022.

Roblin est une petite communauté rurale et tout le monde connaît tout le monde et leurs affaires, et les actions de Kitzul, bien qu’elles aient eu lieu alors qu’il n’était pas en service, affaiblissent encore son efficacité à s’acquitter de ses fonctions, indique la décision.

« Kitzul a enfreint les valeurs fondamentales de la GRC. L’agent Kitzul n’a pas respecté les normes éthiques et sociales de la GRC. Par conséquent, les actions de l’agent Kitzul ont fondamentalement violé la relation de travail », indique le rapport.

« Kitzul a commis des actes de violence entre partenaires intimes et un incident de conduite avec facultés affaiblies. Une personne raisonnable, connaissant les circonstances, y compris les réalités des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait ces actes comme susceptibles de jeter le discrédit sur le GRC. »