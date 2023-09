Un policier du Kosovo tué et un autre blessé, augmentant les tensions avec la Serbie : NPR

basculer la légende Dejan Simicevic/AP

PRISTINA, Kosovo — Le Premier ministre du Kosovo a déclaré dimanche qu’un policier avait été tué et un autre blessé dans une attaque qu’il imputait au soutien de la Serbie voisine, augmentant les tensions entre les deux anciens ennemis de la guerre à un moment délicat de leur dialogue facilité par l’Union européenne pour normaliser cravates.

Le Premier ministre Albin Kurti a déclaré que « des professionnels masqués et armés d’armes lourdes » avaient ouvert le feu sur une patrouille de police dans le village de Banjska, Leposavic, à 55 kilomètres au nord de la capitale Pristina, à 3 heures du matin (01h00 GMT), tuant un homme. officier. Un autre policier a été blessé, mais son état ne met pas sa vie en danger.

La police du Kosovo a déclaré que deux camions sans plaque d’immatriculation avaient bloqué un pont à l’entrée du village. Trois unités de police ont été envoyées pour le débloquer mais ont essuyé des tirs depuis différentes positions avec différentes armes, grenades à main et bombes.

La police a réussi à repousser l’attaque et à emmener deux policiers blessés à l’hôpital du sud de Mitrovica.

L’un d’eux est décédé à son arrivée, selon les médecins.

La zone autour de Mitrovica, dans le nord du Kosovo, abrite la majeure partie de la minorité ethnique serbe du pays, répartie dans quatre municipalités.

Selon les médias du nord du Kosovo, à majorité serbe, les habitants du village de Banjska ont été réveillés par des tirs et des détonations au milieu de la nuit jusqu’à l’aube.

« C’était une véritable petite guerre : d’abord des coups de feu, puis le silence, des tirs, des détonations », a déclaré l’agence de presse serbe Kossev citant un habitant non identifié.

Les médias serbes ont déclaré que les routes locales et les passages avec la Serbie étaient bloqués.

« Le crime organisé, soutenu politiquement, financièrement et logistiquement par Belgrade, attaque notre Etat », a écrit Kurti sur sa page Facebook.

Kurti a déclaré que des tirs contre la police avec différentes armes étaient en cours.

« Le gouvernement de la République du Kosovo et ses institutions étatiques sont prêts et coordonnés pour répondre à la criminalité et aux criminels, au terrorisme et aux terroristes », a-t-il déclaré.

Le président kosovar Vjosa Osmani, qui se trouve à New York à l’Assemblée générale des Nations Unies, a dénoncé ces meurtres et les « attaques contre la souveraineté de la République du Kosovo ».

« De telles attaques témoignent une fois de plus du pouvoir déstabilisateur des bandes criminelles organisées depuis la Serbie qui déstabilisent depuis longtemps le Kosovo et la région », a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur des États-Unis à Pristina « condamne fermement les attaques violentes et orchestrées contre la police du Kosovo ce matin » dans un communiqué, ajoutant que « la police du Kosovo a l’entière et légitime responsabilité de faire respecter l’État de droit conformément à la constitution et aux lois du Kosovo. Kosovo. »

« Les auteurs doivent et seront tenus responsables et traduits en justice. Ils doivent immédiatement cesser leurs attaques », a-t-il déclaré.

Le président du Parlement serbe, Vladimir Orlic, a déclaré que Kurti « a été prompt à blâmer les Serbes », ajoutant que Kurti était celui qui souhaitait une « escalade » sur le terrain.

« Il (Kurti) a dit qu’il s’agissait d’une sorte d’action organisée par des professionnels », a déclaré Orlic à la chaîne de télévision locale Prva. « Ils doivent avoir été identifiés et il sait qui ils sont et ce qu’ils sont, et tout est clair. »

Plus tôt ce mois-ci, une réunion de dialogue facilitée par l’UE à Bruxelles entre Kurti et le président serbe Aleksandar Vucic s’est terminée dans l’acrimonie.

Washington a pleinement soutenu les négociations et la position de l’UE.

En février, l’UE a présenté un plan en 10 points pour mettre fin à des mois de crise politique. Kurti et Vucic avaient donné leur accord à l’époque, mais avec quelques réserves qui n’ont toujours pas été résolues.

L’UE a averti les deux pays que les engagements pris par la Serbie et le Kosovo en février « les lient et jouent un rôle dans la voie européenne des parties », ce qui fait référence à leurs chances de rejoindre le bloc des 27 nations.

En mai, les tensions dans le nord du Kosovo ont blessé 93 soldats lors d’émeutes.

La Serbie et son ancienne province, le Kosovo, sont en désaccord depuis des décennies. Leur guerre de 1998-99 a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo. Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008, mais Belgrade a refusé de reconnaître cette décision.