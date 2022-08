Un policier du FPR sauve une femme et son fils qui ont glissé en essayant de monter à bord d’un train en mouvement au Bengale occidental

L’action rapide d’un responsable de la Force de protection des chemins de fer à la gare de Bankura, au Bengale occidental, a sauvé la vie d’une femme âgée et de son fils alors qu’ils glissaient alors qu’ils montaient à bord d’un train en mouvement. Le ministère des Chemins de fer a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo de l’horrible accident. « Service & Seva Bhav ! La vigilance et les mesures rapides prises par le personnel du FPR à la gare de Bankura, au Bengale occidental, ont sauvé la vie d’une femme âgée et de son fils qui ont glissé en montant dans le train en marche. Les passagers sont priés de ne pas monter à bord ou descendre d’un train en marche », lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, on voit le personnel du FPR se précipiter vers la femme qui est tombée. Quelques passagers ont également été vus accompagnant le fonctionnaire pour les aider. Repérant l’accident, on peut voir le responsable du FPR courir vers la femme et la ramener sur la plate-forme juste à temps. Regardez par vous-même :

Service et Seva Bhav ! La vigilance et les mesures rapides prises par le personnel du FPR à la gare de Bankura, au Bengale occidental, ont sauvé la vie d’une femme âgée et de son fils qui ont glissé en montant dans le train en marche. Les passagers sont priés de ne pas monter ou descendre d’un train en mouvement. pic.twitter.com/Dl0WoTBwvP — Ministère des chemins de fer (@RailMinIndia) 8 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 1,8 000 vues. Quelques personnes peuvent être vues en train de retweeter la vidéo. « Le chemin de fer devrait également apprendre et mettre en œuvre de telles solutions. Quand le train démarre, les gens ne le savent pas. Tout mettre sur les passagers ne fonctionnera pas », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Toutes les compagnies de chemin de fer indiennes doivent adopter des portes automatiques comme le métro qui peuvent sauver des vies….Les trains à courant alternatif complet sans portes lâches et fenêtres ouvertes sont la solution…..LES TRAINS À PORTE OUVERTE ET NON-AC sont obsolètes, lents et peu fiables. ”

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Plus tôt, une femme est tombée accidentellement sur le quai en essayant de descendre d’un train en marche. Les images de vidéosurveillance de l’incident ont montré deux femmes essayant de descendre du Santragachi-Anand Vihar Express au moment où il s’accélérait. Alors que la première femme a réussi à atterrir loin du train, la seconde a perdu l’équilibre et est tombée dangereusement près de l’espace entre le quai et le train en mouvement.

Réagissant au clip, les utilisateurs ont loué l’héroïsme de l’officier et critiqué la femme pour sa manière dangereuse de descendre du train. Un utilisateur a déclaré que la femme aurait dû être condamnée à une amende pour sa négligence. Une autre personne a suggéré que les chemins de fer indiens introduisent des portes automatiques sur les trains qui se ferment lorsqu’ils commencent à rouler et ne s’ouvrent qu’à la gare d’arrêt.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici