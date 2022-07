Un policier du comté de Harris tire mortellement sur un homme noir non armé dans la tête

Ce film n’a plus besoin d’avoir de suites, mais malheureusement, il y a un groupe de personnes qui aiment les regarder encore et encore et encore. Enfer, nous sommes enclins à dire que c’est le film préféré de beaucoup de policiers de tous les temps. Le problème, c’est que ce n’est pas un film, chien.

Roderick Brooks, 47 ans, a été tué par un policier du comté de Harris nommé Sgt. Garrett Hardin après avoir fui un magasin dans lequel il aurait volé du détergent à lessive. Selon Huffingtonpostun employé de Dollar General a appelé le 911 en disant qu’un homme portant une chemise bleue et un pantalon gris et un chapeau a non seulement volé des articles dans le magasin, mais a mis la main sur elle.