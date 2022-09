ARVADA, Colorado (AP) – Un officier de police de la ville d’Arvada, dans le Colorado, a été tué lors d’une fusillade alors que des agents tentaient de mettre fin à une grande perturbation familiale, a déclaré dimanche le département de police d’Arvada.

Le suspect et une autre personne blessée dans la fusillade dimanche matin ont été hospitalisés et devraient survivre, a indiqué la police.

L’officier Dillon Michael Vakoff, 27 ans, et un autre officier tentaient de séparer “plusieurs individus belligérants et peu coopératifs” lorsque le suspect a abattu une victime féminine, a indiqué la police dans un communiqué. Les agents et le suspect ont échangé des coups de feu.

Vakoff a été déclaré mort dans un hôpital.

Vakoff était sergent d’état-major dans l’US Air Force, où il a servi pendant six ans, avant de rejoindre le département de police d’Arvada en 2019. Il s’entraînait pour devenir officier du SWAT, a indiqué la police dans un communiqué. Vakoff est diplômé du lycée d’Arvada en 2012.

“C’est une perte tragique pour cette communauté, pour ce département, mais surtout pour sa famille et ses proches”, a déclaré le département de police dans un article sur les réseaux sociaux. “Son service et son sacrifice ne seront jamais oubliés.”

The Associated Press