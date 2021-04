FORT COLLINS, Colorado – Un service de police du Colorado a déclaré qu’il n’était pas au courant de plaintes concernant l’arrestation de Karen Garner, 73 ans, atteinte de démence, mais une nouvelle vidéo rendue publique lundi montre des agents regardant des images de bodycam, plaisantant sur leur l’usage de la force et le fait de noter le cas déclencheraient un examen interne.

La vidéo publiée par l’avocat de Garner montre que l’agent Austin Hopp savait que l’affaire serait examinée par «Blue Team», le système du ministère de garder une trace de certains rapports, y compris les usages de la force et les menaces de force lors des arrestations.

Selon la vidéo de surveillance du poste de police, Hopp a dit plus tard à ses collègues policiers « prêt pour le pop? » alors qu’il leur montrait les images de sa caméra corporelle qui faisaient partie de l’arrestation faite à Loveland, Colorado, à environ 50 miles au nord de Denver, l’année dernière.

Dans une déclaration précédente, le département de police de Loveland a déclaré qu’il n’était auparavant au courant d’aucune plainte concernant l’arrestation de Garner jusqu’à ce que le procès soit déposé le 14 avril. à moins qu’une plainte ne soit déposée contre un agent par un résident ou un autre employé.

Dans la vidéo, Hopp a déclaré avoir signalé leur recours à la force à l’équipe bleue. On ne sait pas si le recours à la force par les agents a jamais été examiné.

Chaque officier impliqué dans l’utilisation de la force lors d’un incident est tenu de le signaler par l’intermédiaire de Blue Team, a déclaré le chef de la police de Loveland, Bob Ticer, lors d’une réunion du conseil municipal de Loveland la semaine dernière.

« Il est nécessaire qu’ils entrent cela par le biais du système de l’équipe bleue, puis cela passe par le processus d’examen pour voir si nous étions dans la politique ou non », a déclaré Ticer aux membres du conseil.

Des plaintes sont également déposées auprès de l’équipe bleue pour être examinées, a déclaré Ticer.

Sarah Schielke, qui représente Garner et sa famille dans une action en justice fédérale pour les droits civils alléguant une force excessive, a partagé des images montées de la caméra de sécurité du département de police avec les médias lundi matin. Le son des vidéos a été amélioré pour mieux comprendre ce que disent les agents, selon Schielke.

Schielke a déclaré dans un communiqué de presse que l’affirmation de la police de Loveland selon laquelle elle n’avait pas reçu de plainte au sujet de cette arrestation est « une tentative de transférer le fardeau » de la responsabilité sur d’autres plutôt qu’au sein du département.

«Il ne s’agit pas simplement d’un« incident isolé ». Ce n’est pas juste un «problème» unique », a déclaré Schielke dans le communiqué.

Garner a subi une luxation de l’épaule, un bras fracturé et une entorse au poignet lors de son arrestation le 26 juin 2020, selon le procès.

« C’est complètement dégoûtant », a déclaré Schielke dans un communiqué de presse avec la vidéo lundi. « … Loveland le savait. Ils ont toujours su. Ils ont laissé tomber Karen Garner. Ils ont laissé tomber la communauté. Et ils ont tout fait devant la caméra. «

Affaire Karen Garner:Vidéo de 14 minutes avec audio amélioré des policiers de Loveland parlant d’arrestation

« Prêt pour le pop? »: Les agents ont regardé ensemble des images de la caméra corporelle

Hopp a arrêté Garner en juin 2020 après avoir prétendument quitté un magasin sans payer pour environ 14 $ d’articles. Ses images de caméra corporelle montrent Hopp la rattrapant alors qu’elle se promène dans un champ le long d’une route. Elle hausse les épaules et se détourne de lui et il attrape rapidement son bras et pousse son corps de 80 livres au sol. Elle a l’air confuse et dit à plusieurs reprises: «Je rentre à la maison.»

Les images diffusées lundi ont montré les policiers en train de rire et de faire des commentaires sur les blessures de Garner immédiatement après l’arrestation.

Des images de sécurité au poste de police de Loveland montrent les agents Hopp et Daria Jalali en train de regarder les images de la caméra corporelle de Hopp des deux arrêtant Garner, qui à ce moment-là est menotté dans une cellule de détention à proximité.

« Prêt pour le pop? » Hopp a dit à Jalali et à un autre officier, identifié par Schielke comme étant l’officier Tyler Blackett, dans la vidéo.

« Qu’est-ce que tu as fait? » Demande Blackett. « Je pense que c’était son épaule », a déclaré Hopp.

Quelques instants plus tard, Jalali semble se couvrir les yeux pendant que Hopp et Blackett continuent à regarder la vidéo de la caméra corporelle.

« Je déteste ça », a déclaré Jalali. «C’est génial», dit Hopp en riant. «J’adore ça», dit Blackett.

Dans les images, Hopp est également entendu dire à Jalali qu’il pensait que l’arrestation « s’était bien passée » après les deux coups de poing. «Je pense que nous l’avons écrasé», dit Hopp à Jalali alors qu’ils semblent tous les deux remplir des papiers.

« Avez-vous entendu le bruit? Quand je l’ai poussée contre la voiture quand vous êtes arrivé? » Demande Hopp à Jalali. «J’étais comme, ‘OK, tu vas jouer’, et je poussais, poussais, poussais et j’entendais (son pop). J’étais comme, ‘Oh non.’ «

« Cela va se transformer en quelque chose, » répondit Jalali.

«Je ne peux pas croire que j’ai jeté une femme de 73 ans par terre», dit Hopp à un autre moment de la vidéo.

Schielke a déclaré dans un communiqué qu’elle pensait qu’elle devait publier cette vidéo pour faire la lumière sur « la culture toxique de l’arrogance et du droit de la police de Loveland, ainsi que ses horribles abus envers les vulnérables et impuissants ».

Le procès allègue Hopp, Jalali et Sgt. Phil Metzler a utilisé une force excessive lors de l’arrestation de Garner. Dimanche, Schielke a déclaré qu’une plainte modifiée avait été déposée pour ajouter Blackett et le Sgt. Antolina Hill en tant que défendeurs, les accusant de ne pas intervenir ou de ne pas avoir fourni de soins médicaux à Garner.

Le huitième procureur de district judiciaire, Gordon McLaughlin, a lancé l’enquête de l’équipe d’intervention en cas d’incident critique le 19 avril. Les services de police de Fort Collins mèneront l’enquête pour déterminer si des lois ont été violées. Après l’enquête, Ticer a déclaré qu’ils travailleraient avec un enquêteur tiers pour mener une enquête sur les affaires internes afin de déterminer si des agents impliqués avaient enfreint les politiques du département.

Hopp, Jalali et Metzler sont maintenant en congé administratif payé tandis que la 8e équipe d’intervention judiciaire en cas d’incident critique mène une enquête pénale sur l’incident, a déclaré Ticer au conseil municipal de Loveland lors d’une présentation le 20 avril.

Garner a été laissée sans soins médicaux pendant près de six heures – d’abord dans une cellule de détention du département de police, puis à la prison – avant que les députés de la prison ne se rendent compte qu’elle était blessée, selon le procès. Les agents n’auraient dit à personne à la prison que Garner pourrait être blessé.

Dans des images de caméra corporelle précédemment publiées de Hopp, Hopp et Metzler sont vus en train de parler avec un résident inquiet qui s’est traîné sur le bord de la route pendant que les agents arrêtaient Garner. Le procès allègue que Metzler a intimidé et intimidé le témoin et désactivé son appareil photo porté sur le corps pendant l’interaction pour dissimuler l’utilisation d’une force excessive.

Dans la présentation de Ticer au conseil municipal la semaine dernière, il a déclaré que 91 des 3 162 arrestations effectuées par la police de Loveland en 2020 – soit 2,9% – impliquaient un recours à la force.

