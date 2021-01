Un officier de police du Capitole noir, suspendu après avoir été photographié portant une casquette rouge « Make America Great Again », alors qu’il était en service alors qu’il défendait le Capitole lors des émeutes du 6 janvier, affirme qu’il ne portait le chapeau que pour se fondre dans la foule et sauver ses collègues.

Le lieutenant Tarik Khalid Johnson, 45 ans, dit que le port du chapeau distinctif MAGA lui a permis de se fondre dans la foule et de sauver finalement ses collègues officiers qui étaient piégés à l’intérieur du bâtiment.

Johnson a expliqué à ses collègues qu’il avait décidé de porter la casquette emblématique portée par les partisans de Trump afin de « gagner la confiance » des manifestants et de traverser la foule.

Un lieutenant de la police du Capitole, sur la photo, a été suspendu pour avoir porté une casquette MAGA pendant une émeute

Le lieutenant Tarik Khalid Johnson, à gauche, a déclaré qu’il tentait de sauver ses collègues qui étaient coincés à l’intérieur du bâtiment du Capitole au moment de l’émeute du Capitole

Ses efforts ont permis à 16 policiers de s’échapper du bâtiment tout en fermant l’entrée et en empêchant davantage d’émeutiers de prendre d’assaut à l’intérieur, selon le Wall Street Journal.

Des séquences vidéo publiées sur YouTube montrent l’ensemble du plan du début à la fin et voient Johnson porter une casquette MAGA tout au long.

Il explique son problème à un petit groupe de manifestants et, tout en portant le bonnet rouge vif, semble rapidement former un lien.

«Nous nous faisons tabasser, mais les gens qui n’ont pas voté pour lui se moquent de nous», dit-il.

«Si vous pouviez m’aider à distraire ces gens, je l’apprécierais», dit Johnson à un homme non identifié. «J’ai besoin de faire sortir les autres officiers. … Ils ont peur.

Une séquence vidéo des événements de la journée montre l’officier utilisant la casquette pour recueillir le soutien des manifestants afin de se frayer un chemin à travers la foule

L’entrée du Capitole était remplie d’émeutiers, mais ceux qui aidaient Johnson ont pu se frayer un chemin jusqu’à l’une des portes du bâtiment.

L’officier et les manifestants ont fait face à une attente une fois qu’ils ont atteint la porte du Capitole

Johnson peut alors être entendu demander à deux des hommes présents s’ils sont en mesure de l’aider à entrer dans le Capitole. Ils sont rapidement d’accord.

La vidéo montre Johnson remettant son mégaphone aux manifestants qui aident à dégager un chemin sur les marches du Capitole qui grouillent de manifestants.

Le groupe peut être entendu crier « faites un trou! », « Laissez les flics partir! »

Les émeutiers qui avaient encombré les marches se séparèrent brièvement et laissèrent Johnson monter dans le bâtiment.

La vidéo montre une brève lutte à la porte du portique juste à l’extérieur de la rotonde après qu’une partie de la foule ait tenté d’empêcher le groupe d’entrer.

Les manifestants ont utilisé le mégaphone du policier pour dire aux autres de « faire un trou »

16 officiers de police du Capitole portant une armure corporelle et portant des boucliers en plastique ont été vus quitter

Peu de temps après, 16 officiers vêtus de gilets pare-balles et portant des boucliers ont franchi la porte sous les acclamations des émeutiers, dont certains ont remercié les flics en les serrant dans leurs bras.

On ne sait pas où Johnson a mis la main sur la casquette.

La police du Capitole a depuis été critiquée pour ne pas avoir suffisamment préparé le siège.

Plusieurs officiers, dont Johnson, ont été suspendus en lien avec les événements tandis que plus d’une douzaine d’autres font également l’objet d’une enquête.

Le département a déclaré qu’il « examinait activement les vidéos et autres documents open source de certains agents et fonctionnaires de l’USCP qui semblent enfreindre les règlements et politiques du département. Notre Bureau de la responsabilité professionnelle enquête sur ces comportements en vue de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. »

« Plusieurs officiers de l’USCP ont déjà été suspendus dans l’attente du résultat de leurs enquêtes », indique le communiqué.

Un officier de police du Capitole est depuis venu à la défense de Johnson et a déclaré l’avoir entendu demander la permission d’exécuter son plan à la radio, mais personne en autorité n’a répondu.

Cinq personnes sont mortes des suites de l’émeute, dont un policier du Capitole.

Plus de 100 ont été arrêtés à ce jour en lien avec l’émeute.

Certains des manifestants se sont même arrêtés pour serrer dans leurs bras les policiers alors qu’ils quittaient le bâtiment