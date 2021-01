Un officier de la police du Capitole américain serait décédé par suicide trois jours après que la force ait été plongée dans le chaos lorsque les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Congrès.

L’officier Howard Liebengood, 51 ans, est décédé samedi alors qu’il n’était pas en service, a annoncé l’USCP dans un communiqué.

Des rapports non confirmés sur les réseaux sociaux ont affirmé que Liebengood s’était suicidé. L’USCP n’a pas révélé de cause de décès.

Liebengood est le deuxième officier de police du Capitole à mourir dans les jours qui ont suivi que les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment dans le but de bloquer la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

L’autre officier, Brian Sicknick, est décédé jeudi après avoir, semble-t-il, été frappé à la tête par un extincteur lors des émeutes.

Liebengood travaillait à l’UCSP depuis avril 2005 et était affecté à la division du Sénat.

« Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis et à ses collègues », a déclaré l’agence dans son communiqué. «Nous demandons que sa famille et les autres agents de l’USCP« et la vie privée de leurs familles soient respectées pendant cette période profondément difficile ».

Liebengood était le fils de l’ancien haut conseiller du Sénat, Howard S Liebengood, qui a servi comme sergent d’armes au Capitole de 1981 à 1983 et est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 62 ans en 2005.

L’USCP n’a pas laissé entendre que la mort du jeune Liebengood avait quoi que ce soit à voir avec les émeutes de la semaine dernière au Capitole, qui ont coûté la vie à son collègue, Sicknick.

Les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête pour meurtre sur la mort de Sicknick, 42 ​​ans, alors qu’il affirmait qu’il avait été « frappé à la tête avec un extincteur » pendant les émeutes.

Sicknick était la cinquième personne à être décédée des suites de l’insurrection de mercredi, mais il était le seul flic – les quatre autres étaient tous des fanatiques de Trump.

Ses pages de médias sociaux indiquent que lui, comme la foule, a soutenu Trump.

On ne sait pas où il se trouvait au moment où il aurait été agressé ou s’il était ou non seul et en infériorité numérique, comme beaucoup de ses collègues l’étaient.

La police dit qu’il a été blessé alors qu’il « s’engageait » avec la foule.

Il est ensuite retourné au bureau de sa division, où il s’est effondré, et a été emmené à l’hôpital où il a été brièvement mis sous assistance respiratoire.

Jeudi soir, des centaines de collègues de Sicknick ont ​​parcouru les rues de DC pour l’honorer alors que son corps était transporté à la morgue.

Sa famille a depuis révélé qu’il voulait être flic toute sa vie.

« Brian est un héros et c’est ce dont nous aimerions que les gens se souviennent », a déclaré son frère Ken

Ils se sont levés pour le saluer et ont fait clignoter les sirènes pendant qu’il passait.

La présidente Nancy Pelosi a ordonné que les drapeaux de Capitol Hill soient réduits à la moitié du personnel en l’honneur de l’officier tombé au combat.

L’USCP a fait face à de vives critiques quant à son incapacité à arrêter les émeutes.

Le chef Steven Sund a démissionné sous pression jeudi au milieu des affirmations selon lesquelles la force était délibérément sous-soutenue pour éviter d’enflammer les tensions avec ce qui aurait pu être perçu comme une mauvaise optique.

Des sources anonymes ont déclaré jeudi au Wall St Journal que les responsables de la défense et de la police ne voulaient pas aligner les rues de gardes nationaux armés, comme ils l’ont fait en été au plus fort du mouvement BLM, car cela aurait augmenté la tension déjà bouillonnante dans le Capitole.

Au lieu de cela, moins de 2000 flics du Capitole et seulement 300 gardes nationaux non armés étaient en service pour rencontrer la foule d’environ 10 000 personnes.

Le frère de Sicknick a confirmé sa mort jeudi, racontant ABC7: ‘Après une journée de combat pour sa vie, il est décédé en héros.

« Je tiens à remercier tous ses frères et sœurs des forces de l’ordre pour l’incroyable compassion et le soutien qu’ils ont montré à ma famille.

«Ma famille et moi espérons que notre vie privée pourra être respectée alors que nous pleurons. Je vous remercie.’

Le père de Sicknick, Charles Sicknick, 81 ans, a parlé de la tragédie samedi, déclarant à Reuters qu’il espérait que la mort de son fils mettra fin à « toute la folie qui sévit dans ce pays ».

«Il adorait son travail», a déclaré Charles. «Je ne m’en remettrai jamais.

Le père a déclaré que Sicknick avait été aspergé de poivre et frappé à la tête alors que les émeutiers avaient maîtrisé la police du Capitole.

Les équipes d’ambulance l’ont réanimé deux fois alors qu’il était transporté d’urgence dans un hôpital voisin de Washington. Il est mort le jour suivant.

«Il s’est retrouvé avec un caillot au cerveau», a déclaré son père. «S’ils l’avaient opéré, il serait devenu un légume.

« Si un bien sort de la mort de mon fils, j’espère juste que cela mettra fin à toute la folie qui sévit dans ce pays », a déclaré Charles à Reuters.