Un policier d’Okaloosa, en Floride, tire sur un homme non armé après qu’un gland soit tombé sur une voiture

L’enquête du bureau du shérif du comté d’Okaloosa publiée vendredi a révélé que l’ancien adjoint Jesse Hernandez avait utilisé une force excessive. Mais lui et un sergent qui ont tiré sur un suspect non armé Le marquis Jackson a été innocenté de tout acte criminel, selon au shérif Eric Aden.

Un agent des forces de l’ordre de Floride a tiré sur un homme non armé et menotté après avoir confondu le bruit d’un gland qui tombait avec un coup de feu, selon des documents d’enquête interne.

“Nous sommes très reconnaissants que M. Jackson n’ait pas été blessé et nous n’avons aucune raison de penser que l’ancien adjoint Hernandez a agi avec une quelconque méchanceté. Bien que ses actions n’étaient finalement pas justifiées, nous pensons qu’il sentait que sa vie était en danger immédiat et que sa réponse était basée sur l’ensemble des circonstances entourant cette peur », a écrit Aden. « Tout comme nous avons l’obligation de protéger nos agents afin qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité auprès de leur famille, les forces de l’ordre ont la même obligation envers tout citoyen faisant l’objet d’une enquête pour un crime. »

Hernandez a débuté comme député à Okaloosa, dans l’enclave de Floride, en janvier 2022. Le 12 novembre, Hernandez faisait partie des députés qui ont répondu dans un quartier résidentiel de Fort Walton Beach parce qu’une femme a déclaré que son petit ami, le marquis Jackson, l’avait volée. voiture et la menaçait, selon les autorités.

La petite amie a montré aux policiers que Jackson, connu pour porter une arme à feu, lui aurait envoyé des SMS menaçants et une photo depuis l’intérieur de sa voiture, selon le rapport. Les députés pensaient que les photos montraient une arme à feu, mais les enquêteurs ont découvert plus tard qu’elles montraient en réalité moins de deux pouces d’un cylindre en métal gris que tout le monde a interprété comme étant un suppresseur d’arme à feu attaché à une arme à feu, selon le rapport. Elle a déclaré aux policiers que Jackson possédait plus d’une arme à feu.