Un policier a gardé son travail malgré avoir dit à un suspect de violence domestique de « f **** ing revenir » le lendemain matin après s’être rendu.

Le sergent de police Cristian Burke, de la police de Humberside, qui travaillait comme sergent de garde depuis 2013, n’a pas vérifié les systèmes de police qui lui auraient montré que le suspect était un homme recherché.

En raison de l’inconduite du Sgt Burke, le suspect a été laissé en liberté après avoir enfreint un avis de protection contre la violence domestique.

L’incident s’est produit vers 9 h 10 le 19 avril 2020, dans la salle de détention de 36 cellules Birchin Way de 14 millions de livres sterling à Grimsby, alors que le Sgt Burke était en charge.

L’officier, qui avait même été choisi par la police de Humberside comme l’officier à montrer à la télévision dans le cadre d’un documentaire sur les salles de garde en raison de son caractère, a admis avoir commis une faute grave lors d’une audience dans l’ancien bâtiment de la magistrature à Goole.

Le sergent de police Cristian Burke, de la police de Humberside, n’a pas vérifié les systèmes de police et a dit au suspect de violence domestique de « revenir demain »

Il a été décidé qu’il recevrait un avertissement écrit d’une durée de deux ans pour sa conduite, plutôt que d’être déchu de son grade ou immédiatement renvoyé.

Le groupe de trois était présidé par Simon Mallett, avec la surintendante Jenny Bristow comme membre du groupe de police et Yvonne Fisher comme membre indépendante du groupe.

‘Des informations ont été données à [Cristian Burke] par l’agent de détention qu’il y avait un enfant qui a déclaré qu’il était en violation d’un DVPN – il s’agit d’un avis de protection contre la violence domestique mis en place pour protéger les victimes de violence domestique », a déclaré M. Mallett.

En réponse, l’officier [Cristian Burke] dit «dites-leur de f ****** revenir le matin ou il sera en garde à vue toute la nuit».

« L’officier n’a pas vérifié dans le système de police pourquoi la personne était recherchée ou une évaluation des risques a été effectuée et l’action qu’il a donnée à l’agent de détention a consisté à dire à l’homme de revenir le lendemain. »

On a alors dit à l’homme de partir et de revenir 24 heures plus tard, laissant sa victime en danger d’attaque.

Sachant qu’il s’agissait d’une violation du protocole et que l’homme était recherché, un autre officier a sonné l’alarme et a par la suite dénoncé le Sgt Burke, qui est dans la force depuis 20 ans, pour ses actes.

« (Un officier) a entendu et a déclaré que l’homme qui s’était livré était un homme recherché sur les voies respiratoires », a déclaré M. Mallett.

« Cela a poussé les policiers à poursuivre et à détenir l’homme recherché et à le ramener dans la salle de garde pour le réserver.

« C’était une violation des normes professionnelles du devoir et équivaut à une faute grave. »

Olivia Checa-Dover a présenté le cas et a expliqué en quoi la conduite du Sgt Burke équivalait à une violation des normes de comportement professionnel contrairement aux

L’homme s’est rendu à la salle de garde à vue de la police de Humberside à Grimsby, mais on lui a dit de revenir dans 24 heures.

Règlement de 2020 (conduite) de la police en ce qui concerne les devoirs et responsabilités.

Elle a déclaré que des DVPN avaient été mis en place pour protéger les victimes de la violence ou de la menace de violence et que le Sgt Burke avait mis la victime de l’homme et le grand public en danger en lui disant de retourner au poste de police le lendemain.

Lorsque la faute grave a été signalée par un autre policier, Mme Checa-Dover a déclaré qu’ils étaient « vraiment contrariés par tout cela » et ne voulaient pas être considérés comme un « serpent dans l’herbe ».

Parlant des actions du Sgt Burke, Mme Checa-Dover a déclaré: « C’était une violation des normes de comportement professionnel en ce qui concerne les devoirs et les responsabilités et constitue une faute grave, qui a été acceptée par l’officier.

Que sont les avis de protection contre la violence domestique (DVPN) et les ordonnances de protection contre la violence domestique (DVPO)? Un avis de protection contre la violence domestique (DVPN) est un avis d’urgence de non-agression et d’expulsion qui peut être émis par la police lors d’un incident de violence conjugale. Ils s’adressent à ceux qui présentent un risque permanent de violence pour la victime. Il ne peut être délivré que par un agent de police du grade de surintendant ou supérieur et ne nécessite pas le consentement de la victime. L’avis prend effet à partir du moment où il est émis et dans les 48 heures suivant la notification du DVPN, une demande de police à un tribunal d’instance pour un DVPO doit être entendue. Une ordonnance de protection contre la violence domestique (DVPO) sera rendue par un agent de police, par un avocat employé par la police, par un avocat / conseiller juridique mandaté par la police ou par «une autre personne autorisée à porter plainte». Elle empêche l’auteur de retourner auprès de la victime ou de ses biens pendant une période pouvant aller jusqu’à 28 jours à compter du jour où elle a été faite. Source: www.gov.uk

« Il a renvoyé un homme recherché en l’absence d’une évaluation des risques, ce qui est le contraire de ce que le public attend de la police.

« Il courait le risque de voir le public percevoir au sérieux à quel point la police prend au sérieux la violence domestique et les agresseurs et a causé un préjudice à la représentation des agences partenaires et serait consterné par ces agences partenaires telles que les organisations caritatives de lutte contre la violence domestique.

« Cela a conduit à des difficultés opérationnelles évitables et des ressources ont dû être déployées pour trouver l’homme recherché et cela s’est produit devant un officier subalterne. (Un officier) l’a signalé et cela a eu un impact sur elle, mais il y avait le risque qu’un officier moins robuste pense que ce qui s’est passé était comment cela a été fait.

Le Sgt Burke était représenté par Christopher Moran qui a parlé de la bonne moralité de l’officier et a déclaré que l’incident était une «courte et courte période de mauvaise appréciation» et que «heureusement, il n’y a pas eu de mal au public».

Il a déclaré: « Parfois, les gens atténuants dans la position où j’ai besoin d’être inventifs, mais ce n’est pas le cas ici.

«J’espère que vous accepterez la quantité et la qualité des références qui parlent d’un homme très différent de celui qui s’est présenté ce jour-là en avril.

«Des gens au-dessus, en dessous et au même rang que lui ont parlé de son bon caractère.

M. Moran a ensuite lu certaines de ces références, qui totalisaient 33 et décrit le Sgt Burke comme « motivé, responsable, bien accueilli par l’équipe » et un officier qui « a toujours à cœur le bien-être de la victime », et comme un officier qui les membres juniors du personnel admiraient et comptaient sur eux.

Il a également déclaré au panel que le Sgt Burke avait signalé ses actes à un officier supérieur et était « bouleversé et déçu » et « a agi avec humilité » et a admis qu’il avait commis une « énorme erreur de jugement et ne pouvait pas comprendre pourquoi l’incident s’était produit » et « regretté «ses actions.

M. Moran a souligné qu’il était très peu probable qu’un incident similaire se reproduise et a exhorté le groupe à laisser le Sgt Burke conserver son travail – un plaidoyer qu’ils ont accepté – en donnant un avertissement écrit officiel d’une durée de deux ans.

« Il s’agissait d’un incident ponctuel et d’un commentaire spontané et l’officier a montré de véritables remords et a pris les mesures appropriées à un stade précoce pour le porter à l’attention d’un officier supérieur », a déclaré le président du comité, M. Mallett.

« Ses actions étaient totalement hors de son caractère et depuis l’incident, il a continué à servir professionnellement.

« C’est un officier exceptionnel qui a déjà été un véritable atout pour la force et qui a appris de son erreur et il est peu probable qu’il recommence.

Le panel est du même avis sur une référence étant donné que «quelqu’un de 20 ans de service qui a commis une erreur mérite une seconde chance.

« C’était une interruption momentanée et le panel considère que le public est mieux servi par l’officier qui continue de servir dans la force. »