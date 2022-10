Un policier d’Indianapolis surpris en train de piétiner le visage d’un homme noir devant la caméra

“Blue Lives” cause beaucoup plus de mal que de bien et cette histoire n’en est qu’un autre exemple brillant.

Un officier de police d’Indianapolis nommé Sgt. Erik Huxley a été inculpé par le gouvernement fédéral pour un incident flagrant de brutalité policière selon NYPost. Huxley est un vétéran de 15 ans du département et a été accusé d’un chef d’accusation de privation de droits sous couvert de la loi tout en utilisant une arme dangereuse, entraînant des blessures corporelles.

De retour le 24 septembre 2021 Huxley et deux autres cochons, le Sgt. Christopher Kibbey et l’officier Matthew Shores ont arrêté Jermaine Vaughn pour conduite désordonnée et l’ont forcé à terre. Alors que Vaughn était allongé sur le dos, les bras menottés derrière lui, il a été agressé criminellement comme tant d’autres Noirs qui atterrissent en garde à vue.

sergent. Huxley se dirige alors vers [the man]lève sa jambe gauche et enfonce son pied gauche dans [the man’s] Visage. En quelques secondes, le sang est visible dans [the man’s] bouche », a-t-il déclaré.

L’incident entier a été capturé par la caméra corporelle de Huxley.

Huxley a été suspendu et fait toujours face à des accusations de crime d’État en plus du licenciement. De plus, la ville, le département et le chef de la police Randal Taylor ont également été inculpés par le gouvernement fédéral pour avoir exercé des représailles contre les deux autres officiers qui ont dénoncé Huxley.

Ils ne voulaient VRAIMENT pas que ce morceau de merde subisse des conséquences pour avoir agressé ce brotha. Que vous pensiez que c’était un slogan intelligent ou non, c’est exactement pourquoi les gens réclamaient l’abolition des policiers. On ne peut tout simplement pas leur faire confiance en aucune circonstance.