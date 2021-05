Un policier d’Hyderabad offre sa boîte à lunch aux enfants démunis sur la route, la vidéo devient virale

Une vidéo d’un geste aimable d’un agent de la police de la circulation envers les enfants sans-abri a fait le tour des médias sociaux. Dans le clip, l’agent de la circulation, Sirupangi Mahesh Kumar, peut être vu en train de donner deux assiettes en papier à deux enfants sans-abri. On peut alors le voir sortir sa boîte à lunch emballée de son sac de jute et leur servir un copieux repas composé de riz, de curry et de poulet frit. L’incident a eu lieu dans la nuit du 17 mai à Hyderabad. Lorsque Mahesh passait par la région de Somajiguda alors qu’il patrouillait dans les rues, il a vu deux petits enfants qui cherchaient de la nourriture dans des poubelles.

Mahesh s’est ensuite approché de leur père, qui était également avec eux, et lui a demandé pourquoi il était sorti avec les enfants pendant le confinement. Leur père lui a alors dit que les trois cherchaient de la nourriture depuis un certain temps et avaient même essayé de mendier dans les régions d’Ameerpet et du Groenlands, mais sans succès. Comme les enfants avaient trop faim, ils essayaient de retirer la nourriture des poubelles sur les routes. Regardant leur sort et leur faim, Mahesh a décidé de leur offrir sa nourriture.

#Acte de gentillesseL’agent de la police de la circulation de Panjagutta, M. Mahesh, alors qu’il effectuait des patrouilles @Somajiguda a remarqué que deux enfants demandaient à manger à d’autres au bord de la route, il a immédiatement sorti sa boîte à lunch et servi de la nourriture aux enfants affamés. pic.twitter.com/LTNjihUawn– Police d’État de Telangana (@TelanganaCOPs) 17 mai 2021

Le collègue de Mahesh et un autre agent de la circulation ont enregistré une vidéo de lui sur son téléphone portable pendant que Mahesh servait la nourriture aux enfants. Il a ensuite partagé le clip avec d’autres responsables de la police. Dans la vidéo, on pouvait clairement voir à quel point les enfants étaient enthousiastes à l’idée de voir la nourriture. La gratitude envers le policier était visible sur leurs visages.

Mahesh est en service depuis des décennies maintenant, mais il ne savait pas que son geste aimable un soir ferait de lui une star des médias sociaux.

La vidéo a d’abord été partagée sur le compte Twitter officiel de la police de Telangana, qui est ensuite devenue virale avec plus de 1,65 lakh vues. Jusqu’à présent, il a collecté des milliers de likes et de retweets et les utilisateurs des médias sociaux ont applaudi le geste aimable du flic.

L’humanité encore vivante quelque part .. – Manohar Vennampally (@ manoharvennamp2) 17 mai 2021

Il a fait sa part, au meilleur de son https://t.co/svVXuPw0zI ce sont les législateurs, les industriels, qui doivent se rassembler et penser à ces enfants pauvres pour qu’ils ne dorment pas sans nourriture. – Rajib Choudhury (@ RajibCh1970) 18 mai 2021

Il n’y a pas de meilleur moyen d’avoir une opportunité de servir !!! Les yeux sont mouillés !! Que Dieu te bénisse!! #Je n’ai pas de mots– IPS Sumathi (@SumathiIPS) 18 mai 2021

Le commissaire de police d’Hyderabad, Anjani Kumar, a également invité Mahesh dans son bureau après avoir visionné le clip et apprécié son bon geste.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici