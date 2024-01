Un policier de Wilbraham abattu lors d’un appel, un suspect en garde à vue

WILBRAHAM, MA (WGGB/WSHM) – Les autorités enquêtent après qu’un policier de Wilbraham a été abattu samedi soir.

Le porte-parole de la police d’État du Massachusetts, David Procopio, a déclaré qu’un policier de Wilbraham avait échangé des coups de feu avec un suspect dans une maison d’Old Carriage Drive vers 20h40.

Le chef de la police de Wilbraham, Edward Lennon, a déclaré que l’officier avait été blessé par balle et avait été transporté dans un hôpital de la région avec des blessures graves.

L’officier, dimanche à 2 heures du matin, était dans un état stable.

Procopio a ajouté que le suspect serait toujours à l’intérieur de la maison et que son état n’était pas non plus connu.

Des soldats de la caserne de Springfield, une équipe K-9, des négociateurs et leur équipe d’opérations tactiques spéciales (STOP) sont intervenus sur les lieux.

“Les membres de notre Bomb Squad ont également réagi avec leurs plates-formes robotiques au cas où elles seraient nécessaires pour assurer une surveillance visuelle rapprochée à distance”, a ajouté Procopio.

Procopio a noté que, lors de l’incident, les négociateurs de la police d’État ont pu établir une ligne téléphonique ouverte dans la maison.

Les membres de l’équipe STOP ont d’abord utilisé un véhicule blindé pour briser une vitre du premier étage avec le bélier du véhicule. Un policier a ensuite fait voler un drone à travers la fenêtre et dans la maison, ce qui a fourni une transmission vidéo de l’intérieur de la maison aux enquêteurs postés à l’extérieur. La vidéo aurait montré le suspect à l’intérieur d’un passage couvert avec des blessures par balle.

Les policiers ont ordonné au suspect, qui était conscient, de ne pas bouger avant d’entrer dans la maison et de le placer en garde à vue peu après minuit dimanche. Les enquêteurs auraient également trouvé une arme de poing et des munitions à côté du suspect.

Les équipes d’urgence ont soigné le suspect sur place avant qu’il ne soit transporté vers un hôpital de la région sous la garde de la police.

Les autorités enquêtent après qu’un policier aurait été blessé à Wilbraham samedi soir. (Nouvelles de masse occidentales)

Procopio a noté qu’avant que les efforts ne soient déployés pour arrêter le suspect, deux personnes, qui se trouvaient à l’intérieur de la maison et se sont enfuies sur le toit du garage, ont été secourues par les membres de l’équipe STOP.

Jim Leydon, porte-parole du bureau du procureur du district de Hampden, a déclaré que l’officier était en service à ce moment-là. Il a toutefois ajouté que l’enquête en était à ses « premiers stades ».

