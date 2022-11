Un policier de Vancouver poignardé par un suspect de vol qualifié donne un témoignage émouvant à l’enquête

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques.

Un policier qui a été poignardé à plusieurs reprises par le suspect de vol qualifié Daniel Peter Rintoul avant qu’il ne puisse sortir son arme dit qu’il est toujours “hanté” par les choix qu’il a faits ce jour-là, il y a six ans.

Const. Justin Fraser a témoigné lundi lors de l’enquête des coroners sur la mort par balle de la police de Rintoul, 38 ans, devant un Canadian Tire d’East Vancouver le 10 novembre 2016.

Fraser et son partenaire, le const. Gary Li, ont été les premiers policiers de Vancouver sur les lieux ce jour-là après que Rintoul eut tenté de cambrioler la section des armes à feu du magasin, tailladé un employé du magasin avec un couteau et pris en otage un client âgé.

Au cours d’une séance matinale émouvante lors de l’enquête, Fraser a décrit comment Rintoul l’avait poignardé dans le dos, les épaules, le visage, la cuisse et l’abdomen.

Fraser a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et de trouble du sommeil et qu’il n’avait pas été en mesure de reprendre ses fonctions de patrouille depuis le coup de couteau.

“Ma confiance a été abattue. Si j’étais en patrouille, je pense que je réagirais de manière appropriée, mais je ne veux pas subir ce stress pour A) moi-même et B) ma famille. Ma famille a payé un prix énorme pour cela », a déclaré Fraser au jury des coroners avant de se détourner en larmes.

Il était l’un des trois officiers qui ont tiré à balles réelles sur Rintoul, le tuant finalement.

L’Independent Investigations Office of BC a enquêté sur la fusillade et blanchi les officiers d’actes criminels convenant que Rintoul “constituait une menace de force meurtrière” pour la police et les membres du public.

Au cours de l’enquête du coroner, qui s’est terminée lundi après-midi, le jury a entendu des témoins pour déterminer les faits de l’affaire. Le jury peut faire des recommandations visant à prévenir de futurs décès.

“Les choses n’avaient tout simplement pas de sens”

Parlant lentement et s’arrêtant fréquemment pour respirer profondément, Fraser a passé en revue les événements qui l’ont conduit à tirer sur Rintoul.

Fraser se souvient être arrivé sur le parking du magasin et avoir sorti son fusil C8, en plus du pistolet dans son étui.

La gravité de la situation était si évidente que Fraser n’a pas pris le temps de charger le fusil vide ou de l’attacher à son dos. Il a dit que ce sont des décisions qui “m’ont hanté jusqu’à ce jour”.

Le jury a appris que lorsque Fraser et Li s’approchaient du magasin, ils ont vu Rintoul sortir, tenant un client en otage. Rintoul s’est alors tourné vers Fraser et l’a aspergé de gaz poivré.

Fraser a témoigné qu’il s’est baissé et s’est retourné pour essayer d’échapper au jet lorsqu’il a entendu Li décharger son Taser.

Fraser a déclaré qu’il avait couru et tenté d’arrêter Rintoul alors qu’il était allongé sur le sol, saisissant son bras gauche alors que Li tenait le droit. Fraser tenait toujours son fusil déchargé dans une main, mais il a témoigné qu’il s’était rendu compte qu’il n’avait d’autre choix que de poser l’arme sur le sol près des pieds de Rintoul.

Des policiers de Vancouver sont montrés dans un Canadian Tire à East Vancouver le 10 novembre 2016, à la suite de la mort par balle de Daniel Peter Rintoul. (Maryse Zeidler/CBC)

Même s’ils étaient plus nombreux que Rintoul, Fraser a déclaré que lui et Li avaient du mal à maîtriser le très gros suspect.

“J’ai ressenti des coups dans le dos, dans la partie supérieure de l’épaule gauche, près du côté de mon gilet. Je me suis brièvement senti confus quant à la raison pour laquelle ces coups n’étaient pas très forts parce que je savais – je croyais – que la personne au sol était assez forte, et les choses n’avaient tout simplement pas de sens. Les coups étaient étranges », a déclaré Fraser.

“La formation que j’ai eue dans le passé m’a permis de réaliser que j’étais poignardé.”

Il a dit qu’il s’était éloigné de Rintoul et avait crié “couteau, couteau, couteau” pour avertir son partenaire.

“J’ai senti le suspect bouger avec moi, et c’est là que j’ai senti le couteau entrer dans mon abdomen”, a déclaré Fraser. “J’avais mes mains sur sa main pour essayer d’éloigner le couteau de moi, sachant que je devais m’éloigner. Sinon, je mourrais.”

Il a réussi à repousser Rintoul et à se remettre sur pied, mais alors qu’il faisait face au suspect, il a remarqué que Rintoul commençait à décoller.

“J’ai tiré trois coups dans sa direction avant d’être submergé par mes blessures et de perdre de la force”, a déclaré Fraser.

Li a témoigné qu’il avait également tiré quatre coups sur Rintoul avant l’arrivée des renforts et qu’il a pu s’occuper de son partenaire blessé.

L’enquête a appris que quatre agents ont alors formé une ligne entre Fraser et Rintoul, qui, tenant toujours le couteau, les ont aspergés de gaz poivré alors qu’il luttait pour se relever.

Const. Josh Wong a tiré les derniers coups sur Rintoul. Il a témoigné la semaine dernière qu’il avait remarqué que le fusil gisait sur le sol près des pieds du suspect et qu’il croyait qu’il était chargé, alors quand Rintoul a essayé de se relever, il n’a eu d’autre choix que de tirer.

Fraser a dû être opéré pour se remettre des coups de couteau. Ses intestins ont été touchés par le couteau et un poumon a été perforé.

Il a dit qu’il ressentait toujours les effets des blessures physiques, tandis que les impacts psychologiques durables comprenaient de graves problèmes de mémoire et de sommeil.

“Depuis cet incident, j’ai eu deux nuits de sommeil suffisant”, a déclaré Fraser au jury.