Un policier de Toronto âgé de 48 ans a été tué par balle à bout portant et est décédé sur les lieux lors d’une attaque «embuscade» non provoquée lors d’une pause déjeuner à Mississauga lundi, selon des responsables de la police.

La police de Toronto a identifié l’agent comme étant le const. Andrew Hong, un ancien combattant de 22 ans de la force.

Une autre personne a été tuée par balle par le même suspect à Milton peu de temps après. Les attaques ont laissé trois autres personnes gravement blessées, a indiqué la police.

Ceci est une mise à jour de dernière minute. L’histoire précédente suit.

Une fusillade dans le Grand Toronto lundi a fait deux morts – dont un policier de Toronto – et plusieurs autres blessés avant que le suspect ne soit arrêté et déclaré mort à Hamilton.

La police a émis une alerte de sécurité publique pour le Grand Toronto concernant un tireur actif à la suite de deux fusillades en plein jour à Mississauga et Milton.

La police de Peel a déclaré qu’une personne avait été transportée d’urgence dans un centre de traumatologie à la suite d’une double fusillade survenue à Mississauga, dans le secteur d’Argentia Road et du boulevard Winston Churchill, vers 14 h 15.

Plusieurs sources ont confirmé plus tard à CTV News et CP24 qu’un policier de Toronto avait été tué par balle dans cet incident.

L’officier se trouvait dans la zone pour participer à un exercice d’entraînement non spécifié pour les agents de la circulation, ont indiqué les sources. On pense que la fusillade a eu lieu à proximité d’un Tim Hortons où l’on pouvait voir des officiers légistes aller et venir.

La police est montrée sur les lieux d’une fusillade mortelle à Mississauga lundi après-midi.

La police a déclaré qu’elle recherchait un suspect décrit comme un homme noir avec une carrure mince et des cheveux noirs qui portait du noir avec un gilet de chantier jaune. Ils ont dit qu’il était armé et dangereux et qu’il était “impératif” que quiconque repère le suspect ou son véhicule – décrit comme une jeep Cherokee noire avec la plaque d’immatriculation # CLMZ 905 – appelle immédiatement le 911.

Peu de temps après la première fusillade, la police de Halton a déclaré qu’elle enquêtait sur une autre fusillade survenue dans un atelier de carrosserie de la rue Main et de la rue Bronte à Milton vers 14 h 50.

Trois personnes ont été abattues lors de cet incident. Selon la police, l’une des victimes a été déclarée morte sur les lieux, tandis que deux autres ont été transportées dans un hôpital régional pour y être soignées.

La police de Halton a déclaré qu’elle recherchait le même véhicule que celui recherché lors de la fusillade de Mississauga et qu’il avait été vu pour la dernière fois près d’Appleby Line et de l’autoroute. 407.

Une femme dont l’enfant fréquente une garderie à proximité a déclaré à CTV News Toronto que le centre avait été fermé à cause de la fusillade.

“Le propriétaire du centre m’a appelé et m’a dit qu’il y avait un tireur actif à quelques portes”, a déclaré la femme. “Très, très bouleversant. Assez émotif, en y pensant, parce qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qui pourrait se passer avec la police et autres. Tellement bouleversant, mais Dieu merci, il allait bien et ils les ont gardés en sécurité, et j’ai pu descendre le chercher.

La police répond à une fusillade à Milton, en Ontario. le 12 septembre 2022.

Peu après 16 h 30, la police de Halton a déclaré que le suspect était en garde à vue.

Le chef de la police de Hamilton a déclaré lundi soir qu’une personne avait été tuée par balle dans un cimetière de cette ville en lien avec les autres fusillades.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES), qui enquête sur tous les incidents où la police est impliquée dans un décès ou une blessure grave, a confirmé qu’elle avait été informée d’une fusillade impliquant la police sur le boulevard York à Hamilton impliquant un policier de Halton et qu’elle avait invoqué son mandat.

Lundi soir, la police de Peel a déclaré qu’elle annulait l’alerte au tireur actif.

“Je voulais juste faire savoir au public parce que je sais quand nous avons lancé l’alerte, que cela effraie le public mais pour l’instant, je peux vous dire qu’il n’y a aucune menace pour la sécurité publique, et nous sommes en train de nous rétracter. cette alerte provinciale », la police de Peel Const. Heather Cannon a déclaré aux journalistes peu avant 17h30

On ne sait pas encore ce qui a conduit à la fusillade.

Il y avait une forte présence policière visible autour d’un emplacement Tim Hortons sur les lieux de Mississauga lundi après-midi et on pouvait voir des agents se consoler.

Le chef de la Toronto Police Association (TPA) – le syndicat qui représente les policiers de Toronto – est arrivé sur les lieux à Mississauga lundi après-midi, mais la police n’a pas immédiatement confirmé pourquoi.

‘CHOC TOTAL’

Dans un communiqué publié lundi soir, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a remercié les premiers intervenants et s’est dite sous le choc.

“Comme de nombreux habitants de Mississauga, Toronto et Milton, je suis sous le choc et dévasté à la lumière des attaques meurtrières d’aujourd’hui qui ont fait plusieurs morts et d’autres dans un état potentiellement mortel”, a déclaré Crombie dans un communiqué. “À la suite de cette tragédie, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches qui ont perdu la vie dans cette tragédie inimaginable.”

Le premier ministre Doug Ford a qualifié la fusillade d'”insensée”.

“Comme tous les Ontariens, je suis horrifié par la violence insensée d’aujourd’hui, y compris le meurtre d’un policier de Toronto”, a déclaré Ford dans un tweet. “Je suis très reconnaissant aux forces de l’ordre d’avoir mis fin à cette situation. Que la justice pour les personnes tuées et blessées soit rapide.

La police devait fournir une mise à jour avec plus de détails à 20 heures.