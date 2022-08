Un policier de Toronto démissionne après une période d’inconduite « flagrante », coupé de la masse salariale après l’échec de l’appel

Un policier de Toronto qui percevait encore des chèques de paie un an après que la police a tenté de le congédier – pour ce qu’un agent d’audience a qualifié de période d’inconduite « flagrante » – a démissionné.

L’ancien gendarme Matthew Brewer – dont la liste des fautes incluait le fait de suivre son épouse avec une arme de poing alors qu’il était en “état de crise”, la pulvérisation de gaz poivré sur un suspect menotté à l’arrière d’une voiture de police, ainsi que la conduite avec facultés affaiblies et l’insulte à un personnel Le sergent qu’il croyait coucher avec sa conjointe de fait – n’est plus payé depuis mardi, selon la police de Toronto.

Agent d’audience Surint. Riyaz Hussein, qui fait maintenant face à ses propres accusations de conduite avec facultés affaiblies, a initialement ordonné en juillet 2021 que Brewer soit renvoyé à moins qu’il ne démissionne. Brewer a fait appel de cette décision, il a donc continué d’être suspendu avec solde jusqu’à ce mois-ci, conformément à la loi provinciale.

La Commission civile de la police de l’Ontario a rejeté l’appel de Brewer le 8 août.

“Le service de police de Toronto attend les normes de conduite les plus élevées de la part de tous ses agents et de son personnel et les tient responsables par le biais de procédures disciplinaires”, a déclaré la porte-parole Stephanie Sayer dans un communiqué par courrier électronique.

“L’agent d’audience était d’avis que le comportement de l’agent Brewer était inférieur à cette norme et qu’il ne devrait plus être en mesure de servir et de protéger les communautés de Toronto.”

L’avocat de Brewer, David Butt, a déclaré qu’il était “décevant que la perspective punitive ait gagné” dans cette affaire. Il a également déclaré que son client avait remporté une “énorme victoire” dans son rétablissement personnel et qu’il était sobre depuis plus de trois ans. (Dan Taekema/CBC)

Des documents d’audiences disciplinaires montrent que Brewer souffrait à la fois d’un trouble de stress post-traumatique et d’alcoolisme, ce que David Butt, l’avocat de Brewer, a déclaré être emblématique du “péage énorme” que la police a fait subir à son client.

“Ces types de maladies et ces types de luttes sont endémiques à la police, aux intervenants de première ligne”, a déclaré Butt à CBC News.

Il a déclaré que Brewer était sobre depuis plus de trois ans et qu’il était décevant qu’une “approche punitive” l’ait emporté dans cette affaire sur une “approche pro-santé et pro-bien-être”.

Butt a également déclaré qu’il était ironique que l’agent d’audience de l’affaire fasse face à ses propres accusations criminelles pour conduite avec facultés affaiblies.

Hussein exerce actuellement des fonctions administratives en attendant les résultats de ses propres audiences pénales et disciplinaires.

Plusieurs cas d’inconduite

Les documents d’audience examinés par CBC News exposent plusieurs accusations criminelles et de discipline interne auxquelles Brewer a été confronté au cours des dernières années.

La plus ancienne date du 1er décembre 2016. C’est à ce moment-là, selon les documents, que Brewer était “en état de crise” et “sous l’influence de l’alcool et de médicaments sur ordonnance” lorsqu’il a apporté une arme de poing dans la pièce où son épouse dormait. . Il l’a ensuite suivie à travers la maison avec, avant de le mettre dans sa bouche et de le tirer plus tard en l’air lorsqu’il était à l’extérieur de la résidence.

Il a ensuite été reconnu coupable au pénal de nuisance publique et de possession non autorisée d’une arme à feu, et a reçu une peine avec sursis avec probation, parallèlement à la confiscation de cinq jours de salaire dans le cadre du processus disciplinaire interne.

La police de Toronto dit qu’elle “attend les normes de conduite les plus élevées de tous ses agents et de son personnel et les tient responsables par le biais de procédures disciplinaires”. (Robert Krbavac/CBC)

Un autre chef d’accusation de conduite déshonorante découlait d’une arrestation à Toronto en septembre 2016. Brewer, selon les documents, avait poursuivi un homme qui avait poignardé un client du restaurant avant de résister violemment à son arrestation.

Après que Brewer et son partenaire aient fait monter l’homme dans leur voiture de police, le suspect a poussé la porte arrière avec ses jambes. Brewer a ensuite juré contre l’homme et l’a aspergé de gaz poivré, selon des documents.

Lors du procès criminel de l’homme, la Couronne a admis que l’utilisation de gaz poivré équivalait à une force excessive, et le juge a accepté, suspendant les accusations portées contre l’accusé pour avoir agressé les agents qui l’avaient arrêté.

Un autre chef d’accusation de conduite déshonorante découlait d’un accident de conduite avec facultés affaiblies dans la ville voisine de Durham, en Ontario. le 5 mai 2019. Des documents d’audience indiquent qu’il y a eu un “grave accident de voiture” et que Brewer était l’un des conducteurs.

Brewer a été “impoli et belliqueux envers les premiers intervenants sur les lieux” qui l’ont observé dans un “état d’ébriété notable”, qui a ensuite été confirmé par des alcootests, selon les documents. Il a par la suite plaidé coupable de conduite dangereuse et avec facultés affaiblies et a reçu une probation, une amende et une interdiction de conduire.

“Inapte à exercer ses fonctions”

Un autre cas inclus dans le processus disciplinaire découle d’une conversation téléphonique et de messages texte que Brewer a eus avec un sergent d’état-major de la police de Toronto en juillet 2018.

“[Brewer] avait des informations qui l’ont amené à croire que le sergent d’état-major avait été intime avec son conjoint de fait”, ont lu les documents d’audience, et que certaines des choses “inappropriées” selon Brewer comprenaient le fait d’appeler l’autre officier “un putain de sergent d’état-major dont le cul Je vais donner un coup de pied.”

Dans sa décision initiale, Hussein a déclaré que Brewer avait montré “un schéma d’inconduite” qui était “flagrant”.

“Brewer est inapte à exercer ses fonctions en tant que policier et son utilité pour le service de police de Toronto et la communauté a été annulée”, a écrit Hussein.

Butt, l’avocat de Brewer, a déclaré que son client avait “mené un combat exemplaire”, compte tenu de ses problèmes de stress post-traumatique et de dépendance, et qu’il était maintenant dans une meilleure position en ce qui concerne sa santé. Il a dit que les gens devraient essayer de comprendre que les policiers qui “donnent jusqu’à ce que ça fasse mal” n’ont souvent pas de ligne droite vers la guérison.

“Nous ne pouvons pas punir notre sortie de ce problème”, a déclaré Butt.