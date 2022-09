Un policier de Toronto tué par balle dans un café de Mississauga lundi après-midi reste dans les mémoires comme un «gentil géant», une personne «plus grande que nature» dont la présence positive se faisait sentir avant même d’entrer dans une pièce.

Const. Andrew Hong, un vétéran de 22 ans de la police de Toronto, a été tué par balle lors d’une « embuscade ». Il avait 48 ans.

Hong laisse dans le deuil sa femme, ses deux adolescents et ses parents.

Hong, qui était membre de l’unité des services de la circulation de la police de Toronto – Traffic Motor Squad, était l’une des deux personnes abattues lors d’une fusillade dans la GTA lundi après-midi impliquant le même suspect.

Une autre personne, dont l’identité n’a pas encore été confirmée, est décédée après avoir été abattue dans un atelier de réparation automobile de Milton. Trois autres personnes ont également été blessées après avoir été abattues lors des deux incidents.

Le tireur, qui n’a pas encore été identifié, a été appelé “armé et dangereux” dans une alerte d’urgence au tireur actif émise par la police. Le tireur est décédé à la suite d’une interaction avec la police de Halton dans un cimetière de Hamilton.

Hong était à Mississauga pour un exercice d’entraînement conjoint avec des membres des forces de police régionales de Toronto et de York. Il se serait arrêté dans un Tim Hortons pour déjeuner vers 14 h 15, où il a été abattu à bout portant dans ce que le chef de la police de Peel, Nishan Duraiappah, a décrit comme une « embuscade ». Hong est mort sur les lieux.

Andrew Hong, 48 ans, est vu sur cette photographie non datée.

Le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg, a rencontré Hong professionnellement au travail et l’a qualifié d’ami “très proche”.

«Andrew était plus grand que nature. Physiquement, il était plus grand que nature et sa personnalité était dans la pièce avant lui. … Nous avons beaucoup ri », a-t-il déclaré à CP24 lundi soir peu de temps après un rassemblement avec des centaines de collègues pour rendre hommage à Hong avant que son corps ne soit transporté aux services médico-légaux et au complexe du coroner des rues Keele et Wilson à North York.

Pegg a déclaré que Hong était un policier dont le dévouement au travail était « inébranlable ». Il l’a qualifié de “courageux au-delà de toute description”.

“Pour voir quelque chose comme ça arriver dans notre ville à des gens que j’aime et dont je me soucie, il n’y a pas de mots pour ça”, a déclaré Pegg, qui a qualifié le meurtre de “chose indescriptible”.

“Nos cœurs sont brisés.”

Le chef par intérim de la police de Toronto, James Ramer, a officiellement annoncé la mort de Hong lundi soir à Mississauga.

Le chef de la police de Toronto, James Ramer, s’adresse aux médias sur les lieux d’une fusillade à Mississauga, en Ontario, le lundi 12 septembre 2022. Le gend. Andrew Hong, du service de police de Toronto, a été tué par balle après deux fusillades distinctes qui ont fait deux morts et trois blessés dans la région du Grand Toronto lundi après-midi. LA PRESSE CANADIENNE/Arlyn McAdorey

“C’est avec une profonde tristesse que j’ai annoncé le décès de l’agent du service de police de Toronto, Andrew Hong, des services de la circulation”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Qualifiant Hong de “mari, père et fils”, Ramer a déclaré qu’il s’était engagé auprès de la famille de l’officier tué à bénéficier du “plein soutien du service de police de Toronto chaque jour à l’avenir”.

«C’est une nouvelle dévastatrice pour sa famille et pour tous les membres du service de police de Toronto et de toute notre communauté policière. Nous nous appuierons les uns sur les autres pendant que nous travaillerons pour soutenir la famille de l’agent Hong et les uns les autres dans notre chagrin », a-t-il déclaré.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré que la mort de l’officier était “profondément triste”, ajoutant qu’il était évident que Hong était un collègue “bien-aimé”, dont il a été témoin de première main lundi soir, car de nombreux agents des services de la circulation avaient “des larmes coulant (leur) visages.”

“(Hong) était quelqu’un qui signifiait beaucoup pour eux”, a-t-il dit, ajoutant que les policiers, bien qu’imparfaits, “se lèvent tous les matins et mettent un uniforme, et ils sortent potentiellement en danger.”

“C’est l’un de ces genres de choses qui vous brisent le cœur.”

Tous les drapeaux resteront en berne à l’hôtel de ville de Toronto, aux centres civiques, au Metro Hall et à divers endroits de la ville de Toronto, à la mémoire de l’agent de police de Toronto Andrew Hong. pic.twitter.com/Ggj3gmc5Bn – John Tory (@TorontosMayor) 13 septembre 2022

Tory avait personnellement rencontré l’officier décédé pendant la pandémie lorsqu’il avait effectué un travail de sécurité et l’avait qualifié de “doux géant d’un homme”.

“Tous ceux qui l’ont rencontré l’ont aimé”, a-t-il déclaré.

Le maire devrait visiter l’unité des services de la circulation de la police de Toronto, au 9 Hanna Ave. à Liberty Village, aujourd’hui pour rencontrer les collègues en deuil de Hong.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dans un tweet publié lundi à 18 h 30, s’est dit « horrifié » par la « violence insensée » qui a entraîné la mort d’un policier de Toronto.

“Je suis très reconnaissant aux forces de l’ordre d’avoir mis fin à cette situation. Que la justice pour les personnes tuées et blessées soit rapide », a-t-il écrit.

Hier soir, des centaines d’officiers se sont rassemblés devant la place Mississauga près d’Argentia Road et du boulevard Winston Churchill où Hong a été tué par balle pour une procession dirigée par les services de la circulation qui a accompagné son corps au bureau du coroner. Un important contingent de policiers s’est également rassemblé à cet endroit.

Les arrangements funéraires pour Hong sont encore en préparation à l’heure actuelle.