Un policier de la Nouvelle-Galles du Sud décédé après s’être tiré une balle dans un poste de police a été identifié comme étant le sergent Matthew Theoklis.

Le père de jumeaux de trois ans a été retrouvé mort dans un bureau du centre de police de Sydney sur Goulburn Street à Surry Hills à 7h30 le 30 novembre.

M. Theoklis, qui était connu sous le nom de «Theo», laisse derrière lui sa fiancée Rebekah, qui est membre de la police de NSW, et ses filles Brooke et Sophie.

Le père avait travaillé comme policier pendant les 15 dernières années et était sergent au Commandement de la zone de police de Eastern Beaches.

Avec la tragique nouvelle choquant la communauté, une collecte de fonds a depuis été mise en place pour aider à soutenir les deux jeunes filles de M. Theoklis.

La collecte de fonds, qui a été mise en place par l’organisation NSW Police Legacy, a déjà recueilli plus de 800 $.

« Theo était un membre très respecté de la police de NSW qui était extrêmement fier de son travail », lit-on dans un communiqué.

« Il a exercé ses fonctions avec le plus grand professionnalisme et on se souviendra pour le plaisir et les singeries pour lesquels il était réputé.

«Theo était un père merveilleux qui chérissait ses filles et en parlait constamment.

Une déclaration antérieure de la police de NSW a déclaré que sa mort n’était pas considérée comme suspecte.

Ligne de vie 13 11 14.