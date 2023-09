Un policier de Seattle se moque de la mort de Jaahnavi Kandul dans une voiture de police

Il y a bien plus que quelques « pommes pourries ».

Un flic de Seattle, l’officier Daniel Auderer, est sous le feu nourri d’une séquence de caméra corporelle récemment publiée le montrant en train d’avoir une conversation extrêmement offensante et honteusement grossière sur la mort d’un jeune homme aux mains d’un de ses camarades cochons.

Jaahnavi Kandula, 23 ans, a été heurté par une voiture de police circulant à 74 km/h à une intersection. Selon USA aujourd’huielle a été projetée à 100 pieds et est décédée des suites de ses nombreuses blessures.

On peut entendre Auderer qualifier Kandula de « personne ordinaire » et dire avec désinvolture que la ville devrait simplement « faire un chèque » à sa famille.

« Onze mille dollars. De toute façon, elle avait 26 ans », ajoute Auderer, déformant l’âge de Kandula. « Elle avait une valeur limitée. »

Regardez la vidéo de la caméra corporelle ci-dessous pour voir tout ce qu’Auderer a dit.

Il suffit de dire que les habitants de Seattle et d’ailleurs sont furieux des commentaires et exigent que des mesures soient prises. Pour l’instant, il ne semble pas que le département ni les dirigeants de la ville soient intervenus pour discipliner Auderer. Cependant, le consulat général de l’Inde à San Francisco ainsi que d’autres dirigeants locaux et citoyens appellent à l’action.

Selon CNNl’animateur d’une émission de radio conservatrice Jason Rantz affirme détenir un document montrant qu’Auderer a lui-même signalé ses commentaires au ministère après avoir réalisé que ses commentaires seraient considérés comme incendiaires.

« J’imitais ce que dirait un avocat chargé de négocier l’affaire et j’étais sarcastique en disant qu’ils ne devraient pas proposer des arguments fous pour minimiser le paiement », a écrit Auderer dans le document, selon Rantz. « Je comprends que si un citoyen entendait cela, il croirait à juste titre que je suis insensible à la perte d’une vie humaine », aurait écrit Auderer.

Euh tu penses ?!? Nous ne donnons ni à ce flic ni à ce radio-animateur conservateur le bénéfice du doute. Nous surveillerons plus de mises à jour et plus d’informations pour savoir si cette histoire est vraie ou non. Cette excuse est un peu trop pratique à notre goût.