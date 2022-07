Un policier de Rochester suspendu pour avoir menotté une femme noire EMT

La police peut souvent être l’une des personnes les plus réactionnaires, les plus compensatrices et les plus agressives de la société. Certains de ces flics deviennent furieux à l’idée de mettre une arme à feu et un badge et de dominer les Noirs comme des maîtres d’esclaves légitimes. Nous en voyons la preuve maintes et maintes fois. Aujourd’hui ne fait pas exception…

Rochester Cop menottes Black EMT pour avoir heurté une voiture de police

Nous sommes tombés sur cette histoire via le camp Know Your Rights de Colin Kaepernick sur Instagram et cela nous a rendus plus chauds que la graisse de poisson. Un policier de Rochester protégé, blanc et anonyme est vu dans une vidéo désormais virale en train de menotter une ambulancière noire alors qu’elle s’occupe d’un patient et la traîne à l’extérieur. Le garçon au parfum de bacon en bleu affirme qu’il a arrêté Lekia Smith parce qu’elle a heurté sa petite bum a ** voiture de patrouille.

Ce qui s’est réellement passé, c’est que ce flic était garé dans la baie de déchargement des ambulances et obstruait le chemin des véhicules d’urgence. Lorsque Smith et son partenaire se sont arrêtés avec une personne blessée, ils étaient pressés et à la sortie de l’ambulance, Smith “a pris contact” avec la voiture de police. Ce petit ding a dû meurtrir l’ego fragile du lieutenant D***head.

Tout d’abord, le sergent. Sucka-sauce est en tort dès la porte en bloquant les ambulances. Deuxièmement, et surtout, qui se fout de cette voiture de patrouille ? Ce n’est pas comme si c’était le véhicule personnel du flic et même si c’était le cas, qui s’en fout ? Prenez le L.

Selon CNN, l’officier a été “suspendu” (avec solde) et Smith intente une action en justice contre la ville.