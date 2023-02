Un policier de New York qui n’était pas en service, abattu lors d’un vol, est décédé

NEW YORK (AP) – Un officier de police de New York qui n’était pas en service et qui a reçu une balle dans la tête lors d’un vol raté est décédé mardi, a déclaré le commissaire de police alors que des responsables annonçaient également une accusation de meurtre contre un suspect.

L’officier Adeed Fayaz, 26 ans, a été abattu samedi à Brooklyn, où lui et son beau-frère sont allés acheter une voiture publiée sur Facebook Marketplace à un homme identifié plus tard comme le tireur présumé, ont annoncé les autorités.

“Le policier Adeed Fayaz était un père, un mari, un fils et un protecteur de notre grande ville”, a déclaré mardi soir le commissaire du NYPD, Keechant Sewell, dans un article sur les réseaux sociaux. “Notre département pleure profondément son décès, et sa famille et ses proches sont dans nos prières.”

La famille de Fayaz et des dizaines de policiers se sont rassemblés devant un hôpital de Brooklyn mardi soir alors que son corps était chargé dans une ambulance et emmené en procession.

Des responsables de la police ont déclaré plus tôt mardi que Randy Jones, 38 ans, avait été arrêté lundi dans un motel de banlieue en lien avec la fusillade. Mardi soir, les autorités ont annoncé que Jones était accusé de meurtre et de tentative de vol. Il n’était pas clair si Jones avait un avocat qui pourrait répondre aux allégations.

Fayaz, marié et père de deux jeunes enfants, a accepté de rencontrer Jones samedi pour acheter une voiture pour 24 000 $, a déclaré le chef des détectives James Essig lors d’une conférence de presse. Lorsque Fayaz et son beau-frère sont arrivés, Jones a demandé “en plaisantant” si les hommes étaient armés, a déclaré Essig. Jones a alors mis Fayaz dans une prise de tête et a exigé l’argent, a déclaré le chef.

Fayaz a dit qu’il n’avait pas l’argent, a déclaré Essig, et Jones a pointé une arme sur le beau-frère de Fayaz. Fayaz s’est libéré de la prise de tête et Jones lui a tiré une balle dans la tête, a déclaré Essig.

Jones a couru, tirant plus de coups sur il s’est enfui, a déclaré Essig. Le beau-frère a saisi l’arme de Fayaz de sa hanche et a également tiré plusieurs coups de feu, a-t-il déclaré. Le beau-frère n’a pas été blessé.

Jones est parti dans une BMW 2011 immatriculée au nom de sa mère, a déclaré Essig.

Jones a été arrêté lundi dans un Days Inn à Nanuet, à environ 55 kilomètres au nord de New York. Une femme et cinq enfants âgés de 6 mois à 11 ans étaient avec lui au motel, a déclaré Essig. La police a arrêté Jones en utilisant les menottes de Fayaz, a déclaré Essig.

The Associated Press