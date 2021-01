Un incident qui prouve la bravoure de la police de Mumbai a récemment été révélé lorsqu’un comptable de la police a réussi à sauver un serpent à Dharavi. L’incident a eu lieu le jeudi 31 décembre.

Selon la vidéo partagée par le service de police de Mumbai sur leurs médias sociaux, on peut voir que le policier sauve le serpent à mains nues. De plus, il a également été révélé que sa jambe était fracturée lors de l’incident. Cependant, le flic dévoué n’a laissé aucune de ces choses venir au milieu de son devoir. Le serpent en question ici était un python India Rock de six pieds de long.

Dans le clip qui a été enregistré sur un téléphone portable, on peut voir que le courageux officiel Murlidhar Jadhav est sur une plate-forme surélevée. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on voit avec quelle prudence il sauve le serpent qui semble coincé entre un cadre en bois et une chose de couleur blanche, qui était très probablement utilisée pour la partition.

Une autre personne, vêtue d’un t-shirt à col rond rouge, est vue en train d’aider le policier. Une fois le serpent sauvé de là, le flic lui met un sac vert et le ferme. En arrière-plan, les gens vivant dans la région sont vus hululer et se réjouir de son acte héroïque.

Il est prudent de dire que c’est à cause des efforts de Jadhav que la panique créée par la situation a été maîtrisée. Plus tard, le serpent a été relâché dans son habitat naturel.

La poignée de médias sociaux de la police de Mumbai a également donné à l’incident un angle amusant en appelant le serpent un crasher de porte. Dans le tweet, ils ont écrit: «Escorter le Gatecrasher! Un python indien de 6 pieds de long s’est faufilé dans une maison de Dharavi, provoquant la panique.

Un python indien de 6 pieds de long s’est faufilé dans une maison de Dharavi provoquant la panique.Une jambe fracturée n’a pas empêché le PC Murlidhar Jadhav d’accomplir son devoir, qui a sauvé le python et l’a libéré dans son habitat naturel avec l’aide Département des forêts pic.twitter.com/yURWjlugWh – Police de Mumbai (@MumbaiPolice) 1 janvier 2021

La majorité des internautes ont loué les efforts de la police dans la section commentaires de la vidéo. Une personne a également mentionné qu’il n’est pas toujours possible de toujours appeler le département des forêts dans de telles situations. Dans de tels cas, les serpents peuvent être secourus par les experts, emballés dans un sac sûr et remis aux autorités concernées. Parfois, le reptile peut également être relâché en toute sécurité dans son habitat naturel.