Un policier de Mumbai félicité pour avoir guidé un père blessé et sa fille hors d’une zone inondée

Les inondations et l’engorgement causés par les fortes pluies ne sont pas une nouveauté pour Mumbai. La ville traite ces questions presque chaque année et 2021 n’a pas fait exception. Alors que la situation a été difficile pour les Mumbaikars, les autorités ont presque fait de leur mieux pour aider les gens. Maintenant, la police de Mumbai a partagé une vidéo d’un flic qui a fait tout son possible pour aider un duo père-fille à s’éloigner d’une zone inondée. La vidéo montre un flic debout dans l’eau jusqu’aux genoux et guidant un homme blessé et sa fille pour atteindre une zone sûre. Le clip a été partagé sur différentes plateformes de médias sociaux par la police de Mumbai.

Partageant le clip avec ses abonnés sur Twitter, la police de Mumbai a écrit : « Vous pouvez compter sur nous ! Un flic de Kandivali aidant un père blessé et sa fille à se mettre en sécurité. » La vidéo montre le flic guidant le duo père-fille à travers une localité gorgée d’eau.

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 18 juillet, la vidéo a jusqu’à présent reçu plus de 70 000 vues et près de 5 000 likes sur le site de microblogging. La section des réponses a été inondée de réactions de personnes félicitant le flic d’avoir fait tout son possible pour aider les personnes dans le besoin. « Ces choses doivent être promues et diffusées de plus en plus. À cause de ces policiers, les gens ont confiance et foi », a écrit un internaute dans sa réaction à la vidéo

Salut à ces flics loyaux et honnêtes 👮‍♀️— Aniket Surve (@AniketSurve4) 18 juillet 2021

Salut à ce flic… Que Dieu le bénisse et j’espère qu’il sera félicité par ses supérieurs pour son bon travail… — Saahhil I Badlan🇮🇳🐘 (@saahhilbaddy) 19 juillet 2021

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs espéraient que la situation des inondations à Mumbai serait bientôt sous contrôle, afin que la vie des gens revienne à la normale.

Quelle est votre réaction à cette vidéo réconfortante?

Les fortes pluies ont causé beaucoup de vie et de propriété dans la ville. Jusqu’à présent, plus de 33 personnes ont perdu la vie à cause d’incidents liés à la pluie

