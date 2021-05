Un policier de Mumbai aide un fleuriste âgé avec Rs 500 par jour au milieu du verrouillage de Covid-19

Le personnel de la police a été en première ligne de cette bataille contre la pandémie de COVID-19 et en dehors de leurs tâches habituelles, les flics ont travaillé sans relâche pour s’assurer que les restrictions de verrouillage sont respectées. Bien que l’image habituelle de la police n’ait pas été très positive pour beaucoup, ce geste réconfortant d’un flic de Mumbai obligera sûrement les gens à repenser leurs présomptions. Un flic de Bombay est allé au-delà de ses tâches habituelles pour aider une vendeuse de fleurs âgée qui avait du mal à subvenir à ses besoins quotidiens en raison de l’imposition du verrouillage.

Le flic a aidé la vieille marchande de fleurs en lui offrant Rs 500 et lui a assuré de payer le montant chaque jour jusqu’à la fin du verrouillage. En retour, il lui a demandé de rester chez elle en toute sécurité car Mumbai a été l’une des plus touchées par la deuxième vague du virus COVID-19.

L’histoire de ce geste doux a été partagée sur Twitter avec une photo. Twiterratis a salué le flic pour son acte aimable.

#Mumbai Le flic va au-delà de son devoir pour aider une femme âgée à vendre des fleurs dans le verrouillage, lui a donné 500 ₹ et a assuré de continuer à donner 500 ₹ par jour jusqu’au moment du verrouillage, car elle a dit qu’elle mourrait de faim si elle ne vendait pas les fleurs ♥ ️ Tous les anges n’ont pas des ailes!@ActeurMadhavan pic.twitter.com/ieEtqtl4Qr – Ali Reza (@ Reza_Ali20) 25 mai 2021

Dans un autre cas similaire où un flic a dépassé son devoir d’aider, un flic nommé Shivmangal Sengar de Sailana dans le Madhya Pradesh a aidé un jeune garçon qui vendait des masques fabriqués par sa mère. Sengar a repéré ce garçon nommé Jaideep en train de vendre des masques lors d’une de ses patrouilles et l’a appelé pour s’enquérir. Jaideep lui a dit que sa mère avait cousu ces masques et qu’il les vend pour que les gens puissent se protéger du coronavirus. Accablé par l’acte du petit garçon, Sengar s’est enquis du prix des masques et a acheté tous les masques au prix de Rs10 pour les distribuer gratuitement parmi les tribus locales.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait été difficile pour le pays, nous sommes également tombés sur un nombre incalculable d’histoires réconfortantes où les gens se sont mis en quatre pour aider les autres.

