Un policier de Mumbai aide des personnes handicapées à traverser une route très fréquentée, Internet loue le geste

Internet sert souvent un plateau de contenu réconfortant aux utilisateurs de médias sociaux. Récemment, un banlieusard a capturé un flic aidant des personnes spécialement handicapées à traverser une route très fréquentée à Mumbai. Le court clip a été capturé par un certain Joel Franklin Sunderraj. Il a été partagé par le pseudonyme officiel de la police de Mumbai sur les plateformes de médias sociaux. La vidéo montre un policier arrêtant la circulation en cours pour aider les personnes handicapées à traverser la route très fréquentée. On peut le voir leur demander de former une ligne afin qu’il leur soit plus facile de se déplacer.

La légende du message original disait : « Il y a quelques semaines, j’ai eu la chance de voir le geste aimable de la police de Mumbai aidant les hommes handicapés qui sont venus dans la rue ensemble pour rentrer chez eux après une victoire dans leur tournoi de cricket.

En la republiant, la police de Mumbai a écrit: «Une vidéo si réconfortante en effet. Aimez la discipline que suivent nos amis handicapés. Si heureux que leurs célébrations n’aient pas pu être interrompues, nous espérons que l’un de nous sera toujours là à de tels moments dans la ville pour aider les Mumbaikars.

La vidéo a conquis le cœur de nombreux internautes. L’un des utilisateurs a commenté: “Le monde existe toujours à cause de l’humanité.” Un autre utilisateur a déclaré : « Bon travail, mais triste de voir qu’ils doivent voyager par la route. J’ai même peur de faire du vélo. Quelqu’un a également ajouté: “Une vidéo tellement réconfortante.”

La vidéo a recueilli plus de 76 000 vues depuis qu’elle a été partagée.

Ce n’est pas la première fois qu’un geste réconfortant de la police de Mumbai fait surface en ligne. L’année dernière, alors que le monde était au plus fort de la pandémie de COVID-19, ils ont, avec les travailleurs de la santé, travaillé rigoureusement en première ligne. Un flic est allé au-delà de ses fonctions et a aidé un fleuriste âgé qui avait du mal à joindre les deux bouts. Il lui a offert Rs 500 et lui a assuré de payer le montant quotidiennement jusqu’à ce que les restrictions soient levées.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici