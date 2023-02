Un policier de Memphis a envoyé des photos du corps de Tire Nichols par SMS à 5 personnes

L’histoire du meurtre de Tire Nichols devient chaque jour de plus en plus odieuse et déchirante à mesure que nous apprenons les détails entourant l’affaire.

Je ne sais pas s’il est possible d’être plus en colère contre ce que cinq policiers de Memphis ont fait à un homme noir innocent, mais si quelque chose peut le faire, c’est cette histoire. Selon un Radio Nationale Publique rapport, l’un des officiers, Demetrius Haley, a pris des photos du corps ensanglanté et battu de Tyr et les a envoyées à cinq personnes. Cette révélation provient de documents que le département de police de Memphis a envoyés à la commission des normes et de la formation des agents de la paix du Tennessee et qui ont été rendus publics hier.

Haley a envoyé les photos par SMS à deux collègues officiers, un employé du service de police civile et une connaissance non identifiée. Aucun mot sur qui est cette personne pour le moment. Peu de temps après que le public a vu la tristement célèbre vidéo, le moulin à rumeurs a commencé à faire circuler l’idée que Tyr avait une relation amoureuse avec l’un des officiers. Memphis PD n’a pas commenté mais la famille Nichols a réfuté ces accusations.

À la suite de cette enquête sur la conduite des policiers, les cinq hommes ont été décertifiés en tant que responsables de l’application des lois et ne seront pas autorisés à obtenir un autre emploi en tant que policiers, même s’ils sont déclarés non coupables du crime dont ils sont clairement coupables. .