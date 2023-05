Un policier de l’Iowa s’accroche au toit de la voiture du suspect pendant une poursuite

La seule question que nous avons est… cela en valait-il la peine ?

Oui, cette question pourrait être posée au criminel qui avait un mandat de contrefaçon dans l’Illinois, mais nous posons vraiment cette question au flic qui a jugé nécessaire de mettre sa vie en danger pour un crime aussi… mineur.

Selon le Registre Des Moines, en mars 2021, l’agent Patrick McCarty a repéré le suspect, Dennis James Guider Jr., 29 ans, sur le siège passager d’une voiture dans un restaurant au volant. Je ne sais pas comment diable McCarty l’a reconnu, mais nous nous écartons. Après avoir été arrêté et informé qu’il était en état d’arrestation, Guider Jr. a décidé qu’il n’irait pas et a tenté de fuir l’arrêt de la circulation en poussant la conductrice hors de la voiture. McCarty s’est avancé devant le véhicule et a pointé son arme sur Guider Jr. et c’est alors que l’enfer s’est déchaîné…

Regardez la vidéo ci-dessous.

La poursuite sauvage a pris fin lorsque Guider Jr. a couru dans un fossé et a envoyé McCarty voler du capot de la voiture. En conséquence, il a subi des vertèbres cassées et a été sans travail pendant plusieurs mois. Laissez Guider Jr. le dire, les blessures subies par McCarty sont de sa faute car il a sauté sur le capot de la voiture avec son arme à la main. En fin de compte, Guider Jr. a plaidé coupable de blessures graves par véhicule, un crime, et a récemment été condamné à une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

Si nous ne savions pas mieux, nous jurerions que c’était à Flordia.