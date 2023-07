Un policier de Las Vegas accusé d’avoir volé près de 165 000 $ dans un trio de braquages ​​de casino pour faire face à des jurés

LAS VEGAS (AP) – La sélection du jury est en cours dans le procès d’un policier de Las Vegas accusé d’avoir volé près de 165 000 $ dans une série de braquages ​​de casino.

Les procureurs ont dépeint Caleb Rogers comme un accro au jeu qui est devenu de plus en plus désespéré sous l’écrasement de la dette. Les procureurs affirment que Rogers, 35 ans, a commis trois vols en quatre mois alors qu’il était armé d’une arme délivrée par le service de police.

L’avocat de Rogers, Richard Pocker, a déclaré que les preuves du gouvernement liant Rogers à deux des vols étaient faibles. Il a accusé les détectives du FBI et du département de la police métropolitaine de Las Vegas d’avoir fait pression sur deux personnes, dont le frère de Rogers, pour qu’elles l’identifient comme le suspect des vols afin de clore les affaires.

Les déclarations liminaires pourraient commencer plus tard lundi dans un procès qui devrait durer jusqu’à la fin de la semaine.

Rogers a empoché plus de 85 000 $ lors des deux premiers vols entre novembre 2021 et janvier 2022 dans des casinos du Strip de Las Vegas tandis que ses collègues de la police ont passé des mois à essayer d’attraper le voleur, ont déclaré les enquêteurs et les procureurs.

Rogers a failli empocher 79 000 $ supplémentaires lors d’un troisième vol au Rio All-Suite Hotel & Casino en février 2022, mais des agents de sécurité l’ont détenu à l’extérieur après une brève lutte, ont annoncé les autorités.

L’approche du voleur était essentiellement la même dans les trois crimes, ont indiqué les autorités. Il portait un masque facial, des vêtements sombres et des gants en latex noir. Après que les caissiers aient remis l’argent, il a placé l’argent dans un sac sous sa veste. Puis le suspect à la « démarche unique » a couru vers son véhicule, boitant « à cause d’un problème à la jambe », selon une plainte pénale.

Mehmet Erdem, professeur à l’Université du Nevada à Las Vegas, dont l’expertise comprend l’exploitation d’hôtels et de casinos, a déclaré que les cambriolages de casinos sont difficiles à réussir.

« Les chances que vous soyez pris et identifié sont très élevées », a-t-il déclaré, en raison d’une combinaison d’équipes de sécurité de casino robustes avec des gardes en uniforme et des agents en civil et des progrès de la technologie de sécurité, notamment des logiciels de reconnaissance faciale et des caméras haute définition.

Rogers était un vétéran de la police de sept ans employé par la police du métro de Las Vegas en tant que patrouilleur en service actif au moment des vols. Il reste employé mais est en congé sans solde « sans pouvoirs de police » en attendant l’issue de l’affaire pénale, a déclaré un porte-parole du département.

La liste des témoins comprend des caissiers de casino, des agents de sécurité et Josiah Rogers, qui a identifié son frère sur une vidéo capturée par les caméras de sécurité du casino lors des deux premiers vols. Josiah Rogers a obtenu l’immunité de poursuites.

Caleb Rogers, qui s’est vu refuser la mise en liberté sous caution et est en détention pour quatre chefs d’accusation depuis son arrestation, a utilisé la voiture de son frère dans l’un des vols et lui a ordonné de s’en débarrasser peu de temps après, selon des documents judiciaires.

Dans le troisième vol présumé, Rogers a garé une fourgonnette non enregistrée à l’extérieur du casino et est entré juste avant 7 heures du matin, tandis que les employés du paris sportifs du casino se préparaient à ouvrir. Il portait un gilet pare-balles sous ses vêtements et était armé d’un revolver délivré par le département avec un autocollant jaune couvrant son numéro de série, selon une plainte pénale.

Il a grimpé par-dessus le comptoir, a poussé l’un des deux caissiers qui chargeaient de l’argent dans des caisses enregistreuses à partir d’un sac en plastique contenant 119 000 $ et a crié qu’il avait une arme à feu. Alors qu’il mettait de l’argent dans un sac caché à l’intérieur de sa veste, des billets en vrac flottaient sur le sol du casino, selon la plainte.

Un groupe d’agents de sécurité a rattrapé le suspect juste après qu’il ait dépassé la sortie du casino. Il a sorti son arme et a demandé aux gardes s’ils étaient « prêts à se faire tirer dessus » avant que l’un d’eux ne saisisse l’arme, selon la plainte.

Lorsque les policiers sont arrivés, Rogers aurait annoncé le numéro personnel de son service, ce qui, selon les autorités, est « une façon dont les policiers s’identifient généralement les uns aux autres ».

Un détective a ensuite demandé à Rogers si quelque chose aurait pu être fait pour empêcher les vols, selon la plainte.

« Rien », a déclaré Rogers.

Rio Yamat, L’Associated Press