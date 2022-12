Un policier de la Colombie-Britannique quitte le groupe de travail en raison de préoccupations concernant les tactiques de la GRC à Fairy Creek

Par Jen Osborne / Rochelle Baker, journaliste de l’Initiative de journalisme local

Au moins un policier s’est joint aux manifestants, aux journalistes et aux politiciens qui ont tiré la sonnette d’alarme sur les tactiques d’application de la loi de la GRC au plus fort du conflit aux blocages des forêts anciennes de Fairy Creek en Colombie-Britannique au cours de l’été 2021.

L’officier, un ancien membre de l’équipe spécialisée de la GRC qui s’occupe des manifestations contre l’extraction des ressources, a démissionné du groupe de travail en raison de préoccupations concernant le comportement “injustifiable” de la police lors d’une répression contre les militants en août, selon une demande d’accès à l’information (FOI).

La démission du controversé Groupe d’intervention communauté-industrie (C-IRG) de la GRC est arrivée dans un courriel daté du 5 septembre 2021, après que l’agent, avec 13 ans d’expérience, a été envoyé à la manifestation de longue date dans la région de Port Renfrew dans le sud-est de l’île de Vancouver.

L’officier, dont le nom a été expurgé, reste membre de la GRC, selon des documents FOI obtenus par la photographe indépendante Jen Osborne, qui travaille avec l’Observateur national du Canada.

Après avoir quitté le groupe de travail, l’officier a rédigé un rapport exposant ses préoccupations concernant certaines tactiques utilisées pour faire appliquer une injonction du tribunal contre les blocus d’août.

Des agents de la GRC ont brisé les vitres de véhicules garés dans la zone d’injonction, saisi et peut-être saccagé les biens personnels des manifestants et malmené les manifestants, a-t-il déclaré dans un rapport du 22 septembre envoyé au Sgt. Antonio Hernández.

Les agents portaient de minces écussons de ligne bleue, ont reçu l’ordre de retirer leurs badges et ont socialisé de manière inappropriée avec les travailleurs de Teal Cedar et les membres de la force de sécurité privée de la société forestière, a-t-il ajouté. La société, une filiale de Teal Jones, a obtenu une injonction du tribunal pour mettre fin aux blocages dans sa zone de permis d’exploitation forestière.

Les agents postés à Fairy Creek ont ​​parlé avec les bûcherons et la sécurité “sans arrêt”, a déclaré l’officier.

“Les blagues et les histoires sur les ‘putains de hippies’ et à quel point ils puent étaient courantes.”

L’officier a déclaré qu’il n’était pas au courant de toutes les raisons des décisions prises lors du blocus.

“Cela étant dit, j’en ai vu assez pour savoir que je ne voulais pas être impliqué et les actions étaient certainement un écart par rapport à ce que nous pratiquons dans nos détachements d’origine.”

Les préoccupations soulevées par l’agent reflètent les plaintes de longue date de groupes juridiques et de défense des droits, d’associations de journalistes et d’activistes concernant le maintien de l’ordre par la GRC de la dissidence liée aux industries d’extraction des ressources, en particulier lorsqu’il s’agit de peuples autochtones. Les critiques du C-IRG en particulier ne se limitent pas à Fairy Creek et incluent le rôle de l’unité lors des manifestations contre les pipelines dans le territoire Wet’suwet’en et, plus récemment, lors des manifestations contre l’exploitation forestière près d’Argenta dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Le premier rapport de l’officier note son arrivée au camp de Mesachie Lake du blocus de Fairy Creek pour un briefing par des officiers sortants le lendemain d’un incident très médiatisé entre la GRC et des manifestants où des officiers ont utilisé du gaz poivré et de la force pour briser et arrêter des manifestants le 28 août. 21, 2021.

De nombreuses vidéos de l’incident ont fait surface sur Internet montrant des agents de la GRC vidant de grandes cartouches de gaz poivré sur le visage des gens à bout portant et poussant et tirant avec force pour briser une masse de manifestants, qui s’étaient regroupés et avaient lié les bras pour procéder à leurs arrestations. difficile.

Dans certaines vidéos, on peut voir un officier en uniforme vert retirer les masques COVID-19 des manifestants. Dans d’autres cas, les personnes arrêtées se sont fait couper ou retirer leur sac à dos par des agents, qui ont ensuite jeté les sacs sur le bord de la route.

L’incident du gaz poivré a été un point d’éclair de préoccupation publique, les manifestants alléguant un recours régulier à une force excessive par la police, des politiciens fédéraux appelant à des enquêtes et une multitude de plaintes déposées auprès de la Commission civile d’examen et des plaintes (CRCC), l’organisme fédéral de surveillance de la GRC.

Le mois précédent, la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait fermement condamné la GRC pour avoir violé les droits de la Charte et la liberté des médias parce que la police avait utilisé de vastes zones d’exclusion, des points de contrôle et d’autres mesures pour restreindre les mouvements et la capacité des journalistes faisant des reportages sur le blocus. L’accès des médias et du public à la zone d’injonction a continué d’être fortement contrôlé par la police pendant le blocus, la GRC citant la sécurité des civils et des agents comme raison.

Fenêtres brisées, sacs à dos saccagés et problèmes de garde

L’officier démissionnaire du C-IRG a déclaré lors de son premier briefing le lendemain de l’incident du gaz poivré, deux officiers ont signalé avoir brisé les vitres de la voiture pour dégager les véhicules restés garés dans une gravière et le long de la route principale de Granite pour s’assurer que personne n’était à l’intérieur.

« En plus de 12 ans de service, je n’ai jamais fait cela. Je ne suis pas d’accord que c’était nécessaire », a écrit l’officier dans son rapport.

Dans un autre cas au Red Dress Camp du blocus, le membre du C-IRG a décrit la mauvaise gestion des biens personnels et des personnes arrêtées après que les manifestants ont bloqué Granite Main Road.

Une femme allongée sur le sol avec son sac à dos refusait de marcher jusqu’à un véhicule de police, selon le rapport de l’officier. Un officier, dont le nom et le grade sont expurgés, lui a dit que si elle se levait et se dirigeait vers la voiture, elle pourrait garder ses affaires, mais sinon, elles seraient jetées à la poubelle.

Lorsqu’elle a refusé d’obtempérer et que la police l’a emmenée, le membre du C-IRG a ramassé le sac à dos et l’a informée qu’il le donnerait à un ami pour qu’il le garde.

Mais l’autre officier impliqué a emporté le sac à dos, a dit non au plan et l’a jeté à l’arrière d’un camion de police. On ne sait pas où le sac à dos est allé ou s’il a déjà été rendu au propriétaire, a rapporté l’officier.

“Je comprends la différence entre les biens abandonnés et les biens personnels”, a déclaré l’officier.

“Le sac à dos n’a pas été abandonné et aurait dû être remis au propriétaire lors de sa libération.”

Il a également évoqué le suivi d’une plainte ultérieure d’un organisateur de blocus concernant la disparition de sacs à dos.

“J’ai parlé avec deux travailleurs différents de Teal Cedar qui ont dit que tous les sacs à dos qu’ils avaient reçus de la GRC étaient jetés.”

Huit personnes ont été arrêtées et placées dans deux fourgons de police pour être transportées pendant que l’agent était sur place. L’agent conduisait une camionnette avec quatre occupants masculins, tandis que l’autre transportait les femmes en garde à vue.

Lui et l’autre conducteur ont reçu l’ordre de libérer toutes les personnes arrêtées sans inculpation – mais plutôt que de les transporter à Port Renfrew, à proximité, ils ont reçu l’ordre de les emmener au lac Cowichan, à environ une heure de route.

“Le raisonnement était de rendre leur retour plus difficile et plus gênant que de simplement les faire sortir de la zone d’injonction”, a écrit l’officier.

“Détenir quelqu’un en garde à vue pour rendre les choses plus gênantes et le conduire sur l’autoroute alors qu’il doit être libéré sans inculpation n’est pas justifiable.”

L’officier a déclaré qu’il avait parlé à un autre officier dans une instance distincte à qui on avait également dit de conduire un détenu à Duncan, à deux heures complètes de la zone d’injonction.

Questions sur l’impartialité et la conduite inappropriée

Membre du C-IRG depuis 2021, l’officier a noté qu’il avait déjà été déployé à Houston, en Colombie-Britannique, à trois reprises en 2019 et 2020 lors de l’exécution par la GRC d’injonctions judiciaires liées au blocus et aux activités de protestation de plusieurs années par des héréditaires. Les chefs Wet’suwet’en et leurs alliés arrêtent la construction du gazoduc Coastal GasLink.

“Quand j’étais à Houston, on nous a donné des instructions assez claires selon lesquelles nous ne devions pas visiter et discuter avec la sécurité ou les travailleurs de CGL”, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de rester impartial.

Le membre craignait également que les agents n’aient pas répondu en temps opportun aux allégations des manifestants de Fairy Creek selon lesquelles les travailleurs de l’industrie les menaçaient.

L’officier a déclaré avoir vu des manifestants s’approcher de la police à trois reprises pour signaler des menaces d’un travailleur de l’industrie, notant qu’ils avaient une preuve vidéo et que l’agresseur présumé se trouvait dans la région. Mais on leur a dit de faire un rapport au détachement de police le plus proche à une heure de là, a-t-il ajouté.

“Il est évident que cela peut entraîner une perte de preuves et ne montre pas que nous sommes impartiaux”, a-t-il déclaré.

“Cela laisse également une personne qui a proféré une menace dans la même zone que la victime sans conditions.”

Les membres de la GRC ont reçu l’ordre de retirer les étiquettes de nom et ont reçu des patchs controversés à porter en service, a déclaré l’officier.

L’écusson, qui montre une feuille d’érable canadienne avec une ligne bleue au milieu, serait un symbole de solidarité entre les policiers. Mais l’image est combattue par de nombreux groupes civils et fronts politiques – tels que les mouvements Indigenous Land Back et Black Lives Matter – qui soutiennent qu’elle véhicule la division, le colonialisme et le racisme, d’autant plus que le symbole a été approprié par les suprématistes blancs. De nombreuses forces de police, y compris la GRC, ont pour consigne de ne pas porter l’insigne, mais ont été repoussées par des agents et des syndicats.

L’officier a été témoin d’une boîte de patchs à Fairy Creek et l’insigne a été remis à la police, a-t-il déclaré.

“On nous a dit que les écussons de la ligne bleue font chier les hippies, alors portez-les”, a-t-il dit, ajoutant qu’un officier en avait trois sur son uniforme.

Réponse de la GRC aux allégations

Un total de 250 plaintes contre la police liées aux blocus de Fairy Creek ont ​​été déposées auprès de la Commission civile d’examen et des plaintes (CRCC), a annoncé mercredi l’agence fédérale indépendante de surveillance. Sur ce total, 108 ont rempli le mandat de la commission et font l’objet d’une enquête de la GRC, et éventuellement d’un examen par la CRCC si les plaignants ne sont pas satisfaits des conclusions de la police.

Le porte-parole de la GRC, le sergent. Chris Manseau a confirmé la direction du C-IRG et l’unité des normes professionnelles de la GRC a été informée des allégations faites par un officier qui a présenté sa démission du groupe de travail.

“L’affaire n’a pas été poursuivie par le membre qui a fait les allégations, et ils se sont ensuite à nouveau portés volontaires pour se déployer à Fairy Creek, en tant qu’officier non-CIRG”, a déclaré Manseau dans un e-mail.

Les dirigeants du C-IRG indiquent clairement que les officiers doivent rester impartiaux lorsqu’ils traitent avec tous les individus lors des manifestations, a-t-il déclaré.

Les agents peuvent choisir de ne pas porter leur badge numéroté car plusieurs membres ont été ciblés et harcelés en ligne, y compris lui-même, lorsque leurs noms sont fournis, a déclaré Manseau.

Des écussons de la ligne bleue ont été portés au début de l’application du blocus. Mais la pratique a cessé peu de temps après qu’il a été déterminé que le public la considérait négativement et le commissaire de la GRC a fourni des directives claires sur les patchs, a-t-il ajouté.

Les personnes arrêtées ont été transportées au détachement de la GRC le plus proche, a déclaré Manseau, notant que la mesure n’était pas censée être punitive ou contraignante.

Des plaintes provenaient de Port Renfrew concernant le nombre de personnes libérées dans la petite communauté, a-t-il déclaré.

Les allégations de violations individuelles des politiques sont prises au sérieux et font l’objet d’une enquête appropriée, a déclaré Manseau, y compris la destruction délibérée de biens.

“Nos mesures d’exécution sont bien documentées, y compris l’utilisation de caméras portées sur le corps, que nous sommes prêts à divulguer dans le cadre de preuves dans une procédure pénale ou dans le cadre d’un processus de plainte.”

