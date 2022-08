Un policier de la Colombie-Britannique a traqué son ex à l’aide d’ordinateurs de la police : enquête sur l’inconduite

Un officier de haut rang de la Colombie-Britannique a utilisé les ressources policières pour effectuer au moins 92 perquisitions sur son ex-petite amie et sa famille tout en la traquant sur une période de cinq ans, selon des documents obtenus exclusivement par CTV News.

Une enquête sur l’inconduite du sergent d’état-major. Andrew Walsh, qui était à l’époque chef de la division des détectives du service de police de Saanich, a commencé en avril 2021 après qu’une femme avec qui il avait déjà eu une relation amoureuse a fait un rapport au Bureau du commissaire aux plaintes contre la police de la province.

La femme à qui CTV News fait référence par ses initiales. TB, a porté plainte après que Walsh “en uniforme et hors juridiction” se soit présenté chez elle – où il n’était jamais allé auparavant – près de quatre ans après la fin de leur relation, selon la conclusion de l’autorité disciplinaire.

“C’était absolument choquant pour moi”, a déclaré TB à CTV News, ajoutant qu’elle avait déménagé en 2020 et qu’elle était soulagée de vivre quelque part où Walsh ne savait pas la chercher.

« Quand m’a-t-il trouvé ici ? Comment m’a-t-il trouvé ici ? un environnement et des relations sûrs et aimants pour moi-même. Cela a creusé un trou dans mon monde sûr.

Le lendemain, elle a contacté le service de police de Saanich, où elle avait travaillé pendant 30 ans. L’une de ses principales inquiétudes était que Walsh avait utilisé les bases de données de la police pour obtenir des informations à son sujet. Elle a porté plainte peu après.

« EXTRÊMEMENT SÉRIEUX »

L’incident de 2021, selon l’enquête, n’était qu’un exemple de ce qui a été décrit comme une “faute extrêmement grave” commise par Walsh après la fin de sa relation avec TB en 2017.

“Le sergent d’état-major Walsh a démontré une communication intermittente et indésirable avec Mme B. au cours des années entre 2017 et 2021 malgré sa multitude de tentatives pour le faire arrêter. Ses actions vont au-delà du contact passif et sont plutôt des étapes actives et manifestes qui ont été considérés dans des enquêtes policières similaires comme du harcèlement ou du harcèlement”, a conclu l’enquête.

“Les actes manifestes de harcèlement dans les enquêtes sur la violence entre partenaires intimes sont considérés comme un facteur de risque important, en particulier sur une si longue période”, a noté l’autorité disciplinaire.

La décision sur l’inconduite a conclu que Walsh avait commis trois types distincts d’inconduite : une conduite déshonorante pour son « comportement de harcèlement continu » ; pratique de corruption pour son “utilisation excessive d’une base de données de la police à des fins personnelles” ; et tromperie pour “fournir des informations trompeuses et fausses” au cours de l’enquête.

La sanction appropriée, a déclaré l’autorité disciplinaire, serait que Walsh perde son emploi.

“Toute chose autre que le licenciement déconsidérerait l’administration de la discipline policière et serait contraire à l’intérêt public”, indiquent les documents.

Cependant, Walsh n’a jamais été renvoyé. Il a pris sa retraite avant la fin de l’enquête.

L’affaire a été officiellement classée le 4 août 2022. Walsh n’a pas contesté le résultat, pas plus que la victime. Le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police n’a trouvé aucune raison d’ordonner un examen du dossier ou une audience publique. L’identité des policiers municipaux accusés d’inconduite et les détails des allégations ne deviennent publics que lorsque l’OPCC ordonne une révision ou une audience.

Alors que l’enquête était en cours, TB dit qu’elle a continué à vivre dans la peur.

“Tout ce temps, je regarde par la fenêtre. Mon mari a installé des caméras de surveillance, des projecteurs. Je dis à tout le monde de verrouiller les portes. Cela change votre vie.”

Autrement, la Police Act de la province empêche le bureau de divulguer des renseignements ou de confirmer qu’une enquête est en cours ou a eu lieu.

TB a déclaré à CTV News que ce que l’enquête sur l’inconduite a révélé était “si troublant” pour elle et les membres de sa famille qu’elle a décidé de rendre son histoire publique.

CONDUITE DISCRÉDITABLE

Les conclusions de l’enquête sur l’inconduite notent que Walsh et TB n’ont jamais été mariés, n’ont pas d’enfants ensemble et n’ont jamais partagé de biens ou d’actifs au cours de leur relation de quatre ans.

“Par conséquent, il n’y avait aucune nécessité de contact continu”, indiquent les documents.

“Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que le sergent d’état-major Walsh et TB ont mis fin à leur relation, le sergent d’état-major Walsh n’a pas tenu compte de l’ordre de cesser tout contact avec elle malgré les nombreuses plateformes sur lesquelles elle a exprimé ses souhaits avec une clarté croissante.”

En octobre 2017, environ trois mois après la fin de la relation, TB a pris sa retraite de son poste au sein du service de police de Saanich, où elle a servi pendant 30 ans.

Très peu de temps après cela, révèlent les documents, Walsh s’est présenté dans une église qu’il savait fréquentée par TB. À une occasion, ils ont eu une conversation, résumée par l’enquêteur.

“Elle a dit qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec lui et son message était cohérent avec” Bonne vie, au revoir “. TB a également déclaré qu’avant cette conversation à l’église, elle avait bloqué les appels téléphoniques du sergent d’état-major Walsh, mais ne savait pas comment bloquer les e-mails”, a constaté l’autorité disciplinaire.

Dans des e-mails ultérieurs, Walsh a reconnu qu’il savait qu’il ne pouvait pas envoyer de SMS à TB car son numéro avait été bloqué.

“Cela démontre que le sergent d’état-major Walsh savait que la tuberculose prenait des mesures actives pour bloquer la communication”, a noté la décision d’inconduite, ajoutant que Walsh avait envoyé des e-mails intermittents à d’autres occasions en 2017.

Au printemps 2018, TB a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait vu Walsh conduire “à plusieurs reprises” près de chez elle.

“TB admet qu’elle vivait dans une rue animée à l’époque, mais c’était inquiétant. Elle pense que c’est ce qui l’a incité à lui envoyer un autre e-mail lui disant qu’il la voit partout et qu’ils devraient se réunir autour d’un verre de vin ou d’une tasse de café. Elle a répondu et lui a dit qu’elle n’était pas intéressée et qu’il n’y avait plus d’e-mails”, indiquent les documents.

En septembre, Walsh a envoyé un e-mail à TB le jour de son anniversaire. Elle n’a pas répondu et a bloqué son adresse Gmail.

La décision détaille ensuite l’incident de 2021 qui a provoqué la plainte officielle de TB Walsh n’a pas assisté à la procédure disciplinaire, mais il a fourni une déclaration au cours de l’enquête dans laquelle il a expliqué pourquoi il se trouvait dans la zone du domicile de TB ce jour-là. .

L’autorité disciplinaire affirme que Walsh a dit aux enquêteurs qu’il était en pause à ce moment-là et qu’il rentrait chez lui pour prendre le déjeuner et les chemises d’uniforme et qu’il a “par coïncidence” remarqué la tuberculose.

Il a également dit qu’il se trouvait dans le secteur de la maison de TB parce qu’il était intéressé par une propriété à vendre à proximité. Cependant, l’enquête n’a trouvé aucune propriété à vendre et aucune preuve que Walsh travaillait avec un agent immobilier. En outre, l’autorité disciplinaire a constaté qu’étant donné l’emplacement du domicile de Walsh et du poste de police, “ce détour est au-delà de la simple commodité pour quelqu’un qui reçoit des chemises d’uniforme et son déjeuner”.

L’une des raisons pour lesquelles TB a déposé sa plainte, explique le document, est qu’elle “voulait savoir par quel moyen il savait où elle habitait” et craignait qu’il n’ait trouvé son adresse en utilisant une base de données de la police.

PRATIQUE CORROMPUE

L’enquête a révélé que Walsh avait en fait utilisé une base de données pour “interroger” TB et 13 membres de sa famille au moins 92 fois. Il a effectué des perquisitions à au moins 61 reprises, toutes lorsqu’il était de service. Les personnes fouillées comprenaient les enfants de TB, sa mère, ses frères et sœurs et ses nièces. Ils comprenaient également son ex-mari, son partenaire actuel et son père décédé.

“Il ne peut y avoir aucune explication et aucune n’a été fournie pour l’utilisation excessive d’une base de données de la police autre que pour un gain personnel pour le sergent d’état-major Walsh cherchant des informations sur la tuberculose, sa famille et sa vie personnelle”, indique la décision disciplinaire.

“Le sergent d’état-major Walsh a utilisé sa position pour obtenir un avantage qu’il n’aurait pas eu autrement et obtenir une position d’information continue sur la tuberculose et sa famille. Le comportement du sergent d’état-major Walsh était un écart marqué par rapport à quelqu’un en position de confiance et il a utilisé sa position pour la pratique corrompue consistant à traquer son ex-partenaire et les membres de sa famille.”

Le grand nombre de requêtes que Walsh a posées, a noté la décision, a été considéré comme un facteur aggravant. Cet aspect particulier de l’inconduite a également été cité comme raison pour laquelle le congédiement serait la seule mesure disciplinaire appropriée dans l’affaire.

“Il n’y aurait pas d’autre alternative que de supprimer l’accès du sergent d’état-major Walsh aux bases de données de la police, ce qui rendrait sa capacité à faire son travail de policier presque impossible à n’importe quel grade ou poste”, indique la décision.

TROMPERIE

Au cours de l’enquête, Walsh a été interrogé sur son utilisation des bases de données CIPC et PRIME. Bien qu’il ait admis avoir utilisé ces ressources policières “à un moment donné au cours des quatre années précédentes et reconnu que les questions n’étaient pas liées à une enquête policière”, l’enquête a révélé qu’il n’était pas honnête sur l’étendue de ces recherches.

Il a également nié avoir fouillé plusieurs personnes sur lesquelles des dossiers ont révélé plus tard qu’il avait recherché des informations.

LA RÉPONSE DE WALSH

Bien que Walsh n’ait pas assisté ou participé à l’instance, un représentant syndical a présenté des observations en son nom. La décision indique qu’ils ont explicitement réfuté certaines des allégations de TB concernant la nature et l’étendue de son “comportement de harcèlement”.

Plus précisément, il a réfuté l’allégation selon laquelle il aurait saisi l’une des voitures des membres de la famille de TB à une occasion et aurait été vu “caché” autour de la maison de TB à une autre occasion. L’enquête sur l’inconduite n’a pas rendu de décision sur ces allégations.

La soumission de Walsh, selon l’enquête, a également déclaré que l’incident d’avril 2021 lui avait clairement indiqué que TB ne voulait plus aucun contact avec lui et qu’il ne ferait aucune tentative future.

L’autorité disciplinaire a également déclaré que les observations de Walsh ne traitaient pas explicitement des allégations de conduite déshonorante, de pratique de corruption ou de tromperie.

Cependant, l’autorité disciplinaire a constaté que Walsh n’avait pas accepté la responsabilité.

“Il ne reconnaît pas la peur et la détresse qu’il a causées à la tuberculose ou à sa famille. Le sergent d’état-major Walsh semble déterminé à voir la situation de son propre point de vue plutôt que d’assumer la responsabilité de ses actes”, lit-on dans la décision.

Il a également noté que l’expérience et le rang de Walsh signifiaient qu’il aurait dû être conscient de l’impact de ses actions.

“Le sergent d’état-major Walsh était un policier accompli et instruit qui aurait enquêté ou supervisé d’innombrables enquêtes sur la violence conjugale, le harcèlement et le harcèlement criminel, et aurait compris l’impact de son comportement sur la tuberculose et sa famille, en particulier sur une si longue période de temps.”

Ni l’OPCC ni le Saanich PD n’ont voulu commenter cette affaire. CTV a demandé à Walsh de commenter mais n’a pas reçu de réponse.

CASIER CRIMINEL

TB a également fait un rapport de police sur Walsh en 2021. Des mois plus tard, on lui a dit qu’aucune accusation n’avait été approuvée dans l’affaire et qu’un engagement de paix, qui est une forme d’ordonnance de protection, ne serait pas demandé. L’expérience a été si frustrante pour elle qu’elle a écrit à tout le monde jusqu’au procureur général de la province pour tenter de faire reconsidérer la décision.

“Nous estimons que M. Walsh a bénéficié de toute la protection et ma famille et moi n’en avons bénéficié d’aucune”, a écrit TB dans ces e-mails.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique a refusé de commenter cette affaire.

La deuxième partie de cette enquête, axée sur l’expérience frustrante de TB avec le système de justice pénale, sera publiée vendredi.