Une gendarme de Pimpri-Chinchwad, dans le Maharashtra, a été capturée par une caméra de vidéosurveillance alors qu’elle acceptait un pot-de-vin d’une femme. La vidéo de l’incident est depuis devenue virale et les utilisateurs des médias sociaux y ont largement réagi.

Le gendarme, identifié comme un Swati Sonnar déployé à Sai chowk à Pimpri, a été rapidement suspendu. Des hauts fonctionnaires ont ouvert une enquête sur l’incident.

« Nous avons reçu la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée à Sai Chowk. Notre enquête ministérielle permettra de découvrir ce qui s’est passé sur place. Nous avons suspendu l’agent de police. Cela donne un message clair aux flics qui se sont livrés à ces pratiques dans l’exercice de leurs fonctions », a déclaré Sudhir Hiremath, siège du DCP Pimpri-Chinchwad, cité par Miroir de Mumbai.

La vidéo qui est depuis devenue virale partout sur toutes les plateformes de médias sociaux, montre un agent de la circulation debout d’un côté d’un deux-roues, une femme assise sur le siège du conducteur et une autre femme debout à côté d’elle. Ce dernier se dirige alors vers Sonnar et lui parle à la hâte. La vidéo la montre ensuite en train de fourrer une note ou plus rapidement dans la poche arrière du pantalon de Sonnar alors qu’elle fait semblant de vérifier son téléphone. La femme s’éloigne alors que Sonnar lui fait un signe de la tête.

Regardez la vidéo ici:

La caméra fait également un panoramique sur d’autres agents de la circulation qui font la queue à côté de Sonnar.

La légende de la vidéo Twitter se lit comme suit: «Pas de Google Pay, pas de téléphone, Direct Pocket Pe». Le clip de 32 secondes a reçu plusieurs commentaires d’internautes.

L’un d’eux a commenté: « Qui peut changer ce pays. Plein de corruption. » Un autre utilisateur a posté «Mera Bharat Mahan».

Un autre utilisateur a déclaré: « Idéalement, elle devrait être licenciée et emprisonnée pour corruption, mais ne vous inquiétez pas, personne dans notre pays n’avait la droiture morale de la condamner. Elle sera transférée … Sans oublier que le pot-de-vin devrait être condamné aussi. «

« Pourquoi ne cibler que l’inspecteur de cette dame, cela se passe partout, route à route, c’est devenu une passion pour eux après Corona », a déclaré un autre.