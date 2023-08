Un policier de Kelowna innocenté après que le bras d’une femme s’est cassé lors de son arrestation

Un agent de la GRC de Kelowna a été innocenté de tout acte répréhensible après que le bras d’une femme a été cassé lors d’une arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale.

Le Bureau des enquêtes indépendantes a commencé à enquêter sur l’affaire après qu’une femme a écrit une lettre à la GRC de Kelowna alléguant qu’une policière avait été trop agressive et avait causé une blessure grave.

Le 26 avril 2022, la GRC a reçu l’ordre, en vertu du formulaire 21 en vertu de la Loi sur la santé mentale, d’appréhender une femme et de l’amener à l’hôpital après que les symptômes d’une lésion cérébrale l’ont rendue combative et belliqueuse.

Deux agents, un homme et une femme, sont arrivés à l’adresse où la mère de la femme a ouvert la porte et a dit aux agents que sa fille n’irait pas de son plein gré.

Les policiers lui ont pris les bras et l’ont soulevée. La policière tenait le bras gauche de la femme qui s’est avérée blessée. Un os cassé a obligé la femme à porter un appareil orthopédique pendant environ trois mois.

L’officier a été interrogé par l’IIO.

L’officier a dit à IIO qu’il avait tenté de persuader la femme d’aller volontairement à l’hôpital pendant environ 20 minutes.

N’ayant pas réussi, l’officier a déclaré avoir saisi le bras et le poignet droits de la femme tandis que la femme officier a saisi le bras gauche de la femme.

La femme a résisté, tirant ses bras en arrière et a essayé de tomber au sol. L’officier a noté que la femme était de plus grande taille et que son partenaire était beaucoup plus petit, ce qui rendait difficile la prise de contrôle. L’officier a pu menotter le poignet droit de la femme tandis que son collègue avait du mal à contrôler le bras gauche. L’officier a affirmé que la femme s’était calmée une fois menottée.

À son arrivée à l’hôpital, la femme a déclaré à une infirmière qu’elle avait mal au bras. Les dossiers médicaux montrent que la femme a reçu un diagnostic de fracture à mi-diaphyse de l’humérus gauche.

L’IIO a publié ses conclusions sur l’affaire le 10 août. La principale cause des blessures de la femme s’est avérée être la résistance, qui comprenait la perte de poids de la femme alors qu’elle était tenue par les bras.

Le directeur civil en chef, Ronald J. MacDonald, n’a trouvé aucun motif raisonnable de croire que la policière avait commis une infraction et l’affaire ne sera pas avancée pour l’examen des accusations.

