Un policier de Kaysville qui a survécu à une embuscade en 2012 lutte désormais contre un cancer du cerveau

Un policier de Kaysville, âgé de 35 ans, a reçu la visite d’une trentaine d’agents des forces de l’ordre jeudi après qu’un diagnostic surprise de cancer en août a laissé sa famille et son département sous le choc.

Jared Jensen pêchait avec son père, l’ancien chef de la police de Logan, Gary Jensen, sur la rivière Weber au début du mois d’août lorsqu’il a été frappé par de violents maux de tête.

Il a subi une IRM quelques jours plus tard, car ses maux de tête ont augmenté en fréquence et en intensité. En rentrant chez lui après l’examen, le 9 août, Jensen a reçu un appel lui demandant de se rendre directement aux urgences car il avait de multiples tumeurs et lésions au cerveau. L’agent n’est pas rentré chez lui depuis.

Mais Jensen a déjà surmonté les obstacles. En décembre 2012, quatre mois seulement après le début de sa carrière en tant qu’agent de police, il a été pris en embuscade dans sa voitureUn homme a sorti un pistolet de sa ceinture et a vidé huit balles dans la voiture de patrouille de Jensen. Les balles ont transpercé la portière de la voiture, sifflant à côté de la tête de Jensen et dans le volant, l’ordinateur et la portière du passager. Chaque tir a manqué sa cible.

Les zones où certaines des huit balles tirées sur un policier de l’Utah en 2012 sont visibles sur cette photo. Jared Jensen, aujourd’hui sergent de police de Kaysville, appelle à une réforme de la justice après que l’homme qui a tiré sur lui et sa voiture de patrouille sans provocation a été libéré de prison après huit ans. | Police du coucher du soleil

Le tireur, Zane Openshaw, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et a purgé huit ans de prison. Jensen a envoyé un lettre ouverte au gouverneur Spencer Cox lors de la libération d’Openshaw en 2021, en déclarant : « À partir du moment où j’ai échappé de justesse à ces huit balles tirées directement sur moi, je suis devenu une personne différente. »

« J’ai dû prendre des mesures douloureuses et humbles pour obtenir un traitement professionnel. On m’a diagnostiqué un trouble de stress aigu avec des blessures de stress post-traumatique importantes », a-t-il déclaré, plaidant contre la libération d’Openshaw si tôt.

L’incident a également conduit Jensen à rejoindre l’équipe d’intervention pour l’appréhension des fugitifs violents en 2016, où les forces de l’ordre locales travaillent avec les US Marshals pour placer les délinquants dangereux en détention.

« Il a fait un grand sacrifice en faisant cela pour nous », a déclaré Mark Thomson, superviseur du groupe de travail.

« Jared a fait tellement pour servir sa communauté », a-t-il déclaré. « Nous vous en sommes très reconnaissants. »

Des membres de l’équipe d’intervention et des policiers du département de police de Kaysville ont rejoint la famille de Jensen, remplissant une salle de conférence à la clinique. Jensen portait un casque parce qu’un morceau de son crâne devait être retiré pour soulager un gonflement cérébral grave. Il est resté dans le coma pendant une semaine après l’opération.

Jared Jensen, policier de Kaysville et membre de l’US Marshals Fugitive Task Force, parle de l’amour et du soutien qu’il a reçu de ses amis et de sa famille au Craig Nielsen Rehabilitation Center, University of Utah Medical Center, à Salt Lake City, le jeudi 5 septembre 2024. Jensen est actuellement au centre médical de l’Université de l’Utah après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau de stade 4. L’épouse de Jensen, Camille, est assise à côté de lui. | Laura Seitz, Deseret News

« Nous n’étions pas sûrs de la façon dont il allait s’en sortir, ni même s’il allait le faire », a déclaré sa femme, Camille Jensen. Lorsqu’il s’est réveillé, le côté droit de son corps était engourdi et sa vue était « instable pendant une minute », a-t-elle dit, et il était incapable de parler.

« Ses progrès ont été incroyables », a déclaré le père de Jensen. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, car Jensen doit subir des radiations au cerveau et les chirurgiens doivent remplacer une partie de son crâne.

Le chef adjoint de la police de Kaysville, Seth Ellington, a déclaré que Jensen « est un élément très, très important de notre département » et « probablement l’un de nos officiers les plus dévoués ».

« Cela frappe fort », a-t-il déclaré.

Jensen, sa femme et leurs deux jeunes enfants restent optimistes. « Je n’aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation, mais j’ai fait des choses difficiles et je vais le refaire cette fois-ci », a-t-il déclaré.

UN Campagne GoFundMe* a été créé pour aider la famille à faire face aux frais médicaux.

*KSL.com ne garantit pas que l’argent déposé sur le compte sera utilisé au profit des personnes désignées comme bénéficiaires. Si vous envisagez un dépôt sur le compte, vous devez consulter vos propres conseillers et procéder autrement à vos propres risques.