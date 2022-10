Un policier de Joliet arrêté deux fois l’an dernier pour des accusations de batterie recommandées pour le licenciement: record – Shaw Local

Un officier de police de Joliet qui a été arrêté deux fois l’année dernière pour batterie domestique a été recommandé pour être licencié, selon un ordre du personnel obtenu par The Herald-News.

Le licenciement de l’agent William Busse, 36 ans, est entré en vigueur vendredi, selon l’ordre. L’ordre n’a pas dit pourquoi Busse a été recommandé pour la résiliation.

Le sergent de police de Joliet. Christopher Botzum a déclaré qu’il n’avait aucune information sur le licenciement de Busse car il ne faisait pas partie de l’enquête sur les affaires internes.

Le chef de la police de Joliet, Al Roechner, n’a pas rappelé vendredi. Busse non plus.

Busse a été arrêté deux fois l’année dernière pour avoir agressé physiquement son ex-femme. Il a été arrêté par la police de New Lenox le 31 mai et de nouveau le 29 décembre.

Un nouveau rapport de police de Lenox a déclaré que Busse avait giflé le visage de son ex-femme lors d’une visite à son domicile le 29 décembre. Il lui a couvert la bouche lorsqu’elle a essayé de crier et a placé son autre main autour de son cou, selon le rapport.

Busse a été agressif envers les agents qui ont répondu, criant des grossièretés et s’éloignant d’eux, selon le rapport, et “s’est précipité vers” son ex-femme alors qu’il était escorté par des agents.

Bussé était suspendu un jour sans solde Le 13 mai pour avoir enfreint le code de conduite du département à la suite d’une enquête des affaires internes visant à déterminer s’il avait frappé sa petite amie, selon les archives.

Les affaires internes ont enquêté sur une plainte selon laquelle Busse aurait frappé sa petite amie et lui aurait saisi les bras le 3 mars.

Les affaires internes ont également déterminé que la plainte était « en partie retenue et non en partie retenue », selon l’avis de suspension. On ne sait pas quelles affaires internes ont été maintenues et ce qu’elles n’ont pas fait.

Le bureau du shérif du comté de Will a enquêté sur Busse en mars lorsque les parents de sa petite amie a déposé une plainte disant qu’ils soupçonnaient que leur fille aurait pu être agressée physiquement, selon des rapports.

Le bureau du procureur de l’État a refusé de déposer une plainte pénale après l’enquête. La porte-parole du procureur de l’État, Carole Cheney, a déclaré qu’une plainte n’avait pas été déposée en raison de “preuves insuffisantes” dans l’affaire.