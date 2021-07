Un policier de haut niveau supervisera la répression nationale de la violence à l’égard des femmes après le meurtre de Sarah Everard

Un policier TOP sera nommé pour superviser une répression nationale de la violence à l’égard des femmes à la suite du meurtre de Sarah Everard.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, annoncera le changement demain après qu’il a été recommandé dans un rapport urgent sur la mort de la jeune femme, a rapporté le Sunday Times.

Sarah Everard a été enlevée et assassinée alors qu’elle rentrait chez elle Crédit : AFP

L’officier en service des armes à feu Wayne Couzens a enlevé la femme de 33 ans alors qu’elle rentrait chez elle dans le sud de Londres en mars.

Son corps a été retrouvé dans les bois du Kent à 50 miles de là.

L’ex-policier a plaidé coupable à son meurtre ce mois-ci après avoir déjà reconnu le viol et l’enlèvement.

L’officier supérieur rendra compte au Conseil national de police et obligera les forces à traiter plus sérieusement les crimes tels que l’attentat à la pudeur et le harcèlement de rue.

La décision est basée sur une décision précédente de nommer un policier de haut niveau pour s’attaquer au contre-terrorisme – actuellement Neil Basu.

Patel a déclaré : « Chaque aspect du maintien de l’ordre et du système de justice pénale doit avoir une approche déterminée pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.

« Je veux voir la fin des abus et de la violence odieux auxquels ils sont soumis. »

L’ex-flic du Met Wayne Couzens a plaidé coupable du meurtre de Sarah Everard Crédit : Reuters