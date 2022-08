Un policier de Floride démissionne après avoir pointé une arme sur une mère enceinte noire

Les policiers n’ont pas bonne réputation dans la communauté noire car le plus souvent, ils sont considérés comme des intimidateurs avec des badges et cette histoire donne encore plus de raisons de ne jamais leur faire confiance en aucune circonstance.

Plus tôt ce mois-ci, une mère de trois enfants à Jacksonville, en Floride, nommée Ebony Washington, a été surprise en train de rouler à 75 mph sur la State Road 200 à 55 mph par l’adjoint du shérif du comté de Bradford, Jacob Desue. Lorsque l’agent a allumé ses phares, Ebony, qui roulait avec ses trois enfants dans la voiture, a allumé ses phares, ses feux de détresse. C’est la procédure d’exploitation standard pour les automobilistes de mettre leurs risques et de conduire lentement vers un endroit sûr s’ils ne se sentent pas en sécurité pour s’arrêter dans l’obscurité. Tout le monde le sait, y compris les forces de l’ordre de tout le pays. Enfer, même le shérif du comté Gordon Smith dit qu’il veut que sa femme et sa famille fassent exactement ce que Washington a fait.

“Elle fait exactement ce que je dirais à ma fille, ma femme, mon voisin, toute autre personne qui pourrait se sentir mal à l’aise : vous réduisez votre vitesse, vous allumez vos feux clignotants, soyez reconnu”, a déclaré Smith.

Cependant, la vérité omniprésente n’a pas empêché Desue de terroriser Washington en pointant son arme de service sur elle et en menaçant de lui tirer dessus devant ses enfants susmentionnés. Selon Nouvelles de la première côteDesue était déjà assis sur la sellette lors de précédentes violations trop agressives lors des contrôles routiers…

Suite à la diffusion des images de la caméra corporelle à côté d’une vidéo prise par l’une des filles de Washington à l’intérieur de leur voiture, l’adjoint Desue a démissionné de son poste selon NBCNouvelles.

John M. Phillips, l’avocat de Washington, a publié une déclaration en son nom à la suite de l’annonce de la démission de Desue :

Phillips, l’avocat de Washington, a déclaré dans un communiqué que sa cliente “souffrait toujours des effets de son traumatisme, sa vie défilant devant elle et ses enfants et la situation dans son ensemble”. “Elle est soulagée que l’adjoint Desue ait démissionné (au lieu de licenciement), mais s’inquiète qu’il fasse de même dans une autre agence”, a déclaré Phillips.

Idem, en fait.