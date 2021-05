Un policier de Delhi transporte une femme âgée dans ses bras au centre de vaccination et gagne les bénédictions d’Internet

Les photos d’un agent de la police de Delhi portant une femme âgée dans ses bras deviennent virales sur les réseaux sociaux, alors même que la deuxième vague de coronavirus continue de faire des milliers de morts et que des millions d’autres craignent pour les leurs. Alors que les scientifiques sont toujours aux prises avec le virus à mutation rapide, la vaccination Covid-19 est considérée comme le seul moyen de garder le virus à distance. Prenant cela en considération, le gouvernement central a récemment autorisé le déploiement du vaccin pour la tranche d’âge des 18 ans et plus. À un tel moment, certaines personnes comme ce flic de Delhi se sont manifestées comme de bons samaritains, aidant les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables de personnes à se faire vacciner et à obtenir d’autres ressources vitales. Les images du flic portant une femme âgée pour l’aider à se faire vacciner sont devenues virales.

Salut au vrai Hero Ct. Kuldeep Singh! Une personne âgée de 82 ans, Shaila D’Souza approchée @DelhiPolice pour se faire vacciner contre le COVID et à sa demande, Kuldeep l’a emmenée au centre de vaccination car elle est incapable de marcher. #Dilse pic.twitter.com/Bdhcrdpy2I– Rahul Trehan # MaskUpIndia🇮🇳 (@imrahultrehan) 17 mai 2021

Selon l’agence de presse ANI, le nom de l’agent de police de Delhi est Kuldeep Singh et la femme âgée qu’il a aidée est Shaila D Souza. Sur les photos, on peut voir l’agent de police portant dans ses bras la femme âgée vêtue d’un équipement de protection individuelle jusqu’à un centre de vaccination, puis la portant dans les escaliers de l’immeuble. Depuis que les photos ont été partagées, les internautes font l’éloge du flic pour son geste noble.

Shaila, âgée de 82 ans, est professeur d’anglais à la retraite. Elle reste avec un préposé à sa résidence. Selon les rapports, Kuldeep l’a non seulement aidée à se rendre au centre de vaccination, mais l’a également aidée dans le processus d’enregistrement. Le fonctionnaire en poste au poste de police de Kashmere Gate a déclaré qu’il surveillait Shaila car elle est une personne âgée dans la zone où il est affecté. Il a également informé que la femme âgée ne pouvait pas marcher depuis deux ans.

Jetant la lumière sur la photo virale, Kuldeep a déclaré que dans cette zone particulière, aucun fauteuil roulant ou civière ne pouvait l’atteindre et qu’il devait donc la porter dans ses bras.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici