Alors que la deuxième vague meurtrière de Covid-19 a englouti toute la nation, des histoires de personnes aidant les autres sont venues de toutes les régions du pays. Un sous-inspecteur adjoint (ASI) de la police de Delhi a été félicité sur les réseaux sociaux pour s’être mobilisé pour aider la famille d’un homme de 35 ans décédé des suites de complications causées par Covid-19 à son domicile dans la région de Gokulpuri, au nord-est de Delhi. . Lorsqu’un électricien Sonu Kumar a succombé au virus, les membres de sa famille, dont sa mère et sa femme, l’ont abandonné de peur d’être infectés. À ce moment-là, ASI Sushil Kumar qui est en poste au poste de police de Gokulpuri a assisté à l’appel du PCR et a continué à vérifier le cadavre de Sonu gisant chez lui.

L’ASI s’est immédiatement précipité à l’hôpital GTB pour louer une ambulance privée et a transféré le corps à l’hôpital Dr Hedgewar Arogya. Après l’autopsie, il a emmené le corps dans un crématorium dans la région d’Ashok Nagar où il a finalement effectué les derniers rites suivant les rituels appropriés.

L’ASI a dit l’Hindou que Sonu souffrait depuis un certain temps d’une forte fièvre et de problèmes respiratoires pour lesquels il suivait un traitement dans une clinique locale. Lorsque son état s’est détérioré le 19 avril, il s’est rendu dans un hôpital d’East Delhi. Cependant, le personnel l’a renvoyé en raison du manque de lit et d’oxygène. Un jour après son retour à la maison, il a respiré son dernier souffle.

Selon la police, des voisins avaient demandé aux membres de la famille de Sonu de ne pas toucher le corps pour empêcher la propagation du virus. Outre sa mère et sa femme, Sonu laisse dans le deuil un fils de 12 ans. Tous se sont déplacés au rez-de-chaussée de la maison depuis que le corps a été gardé au premier étage.

Les hôpitaux de Delhi ont envoyé des SOS pour les recharges d’oxygène, beaucoup affirmant que leurs approvisionnements ne dureraient que quelques heures. L’infrastructure de soins de santé dans la capitale nationale et dans d’autres régions du pays s’est effondrée sous de graves tensions en raison d’une énorme ruée vers les patients Covid.

