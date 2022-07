Un policier de Cincinnati pris en photo en train d’appeler des Noirs n-word

Un flic est raciste. A main levée, qui est surpris ? Personne? N’importe qui? Bueller ?

Un policier blanc de Cincinnati pris en photo avec N-Word

L’officier de police de Cincinnati, Rose Valentino, a révélé sa véritable identité à son département et à la société dans son ensemble via sa caméra corporelle lorsqu’elle a prononcé la phrase suivante tout en portant un badge et une arme à feu : “F—ing N—–s, I f—ing hate leur.”





Aussi offensant que vous trouviez cet exemple flagrant de grief blanc, vous trouverez probablement les excuses enduites de mayonnaise de Valentino encore plus rageuses. Selon NYDailyActualités, Valentino a été suspendue pour son comportement sectaire dans l’attente d’une enquête. Lorsqu’elle a été confrontée à ses supérieurs à propos de l’incident, elle a parcouru une liste de Family Feud des réponses les plus courantes lorsque des Blancs se font prendre en tant que Blancs.

Montrez-nous, « Pas TOUS les Noirs »… DING ! Valentino dit qu’elle a fait ces commentaires en réponse à un étudiant noir qui, à juste titre, lui a donné le majeur en passant devant sa voiture de patrouille.

Le média local News 12 rapporte que l’officier a déclaré aux enquêteurs de la police que son utilisation du mot N “n’était pas destinée à désigner tous les Afro-Américains”, mais uniquement à l’adolescente qui lui a fait un geste obscène.

Montrez-nous : « Ils le disent. Pourquoi je ne peux pas ?!”..DING !