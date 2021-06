Un policier de Chicago arrêté pour son rôle présumé dans l’émeute du Capitole

CHICAGO — Les autorités fédérales ont arrêté vendredi un officier de police de Chicago en lien avec son rôle présumé dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.

Karol J. Chwiesiuk a été arrêté à sa résidence à Chicago, selon Joseph Fitzpatrick, procureur américain adjoint pour le district nord de l’Illinois.

Il est inculpé de cinq délits fédéraux alléguant une entrée illégale et une conduite désordonnée pour les motifs du Capitole, selon la plainte fédérale,qui comprend des images de Chwiesiuk à l’intérieur du bâtiment portant un sweat-shirt du département de police de Chicago.

Chwiesiuk a comparu vendredi devant un juge américain à Chicago et a été libéré sous caution personnelle, a déclaré Fitzpatrick.

Arrestations contre les émeutes du Capitole :Voir qui a été accusé à travers les États-Unis

Selon la plainte, Chwiesiuk a envoyé des SMS à quelqu’un le dimanche avant l’attaque, disant qu’il se rendait à Washington pour « sauver la nation » et « f*** up quelques commies ». La personne a coopéré avec les autorités et a déclaré qu’elle connaissait Chwiesiuk depuis 10 ans, selon la plainte.

Lorsque la personne a souligné que Donald Trump avait perdu les élections et que les tribunaux avaient rejeté les nombreuses contestations judiciaires de la campagne pour manque de preuves ou de qualité, Chwiesiuk a répondu: « N’a pas lu. Occupé à planifier comment foutre en l’air les commies. »

Chwiesiuk a quitté Chicago le 4 janvier et est arrivé à Washington le 5 janvier, selon la plainte. Il a séjourné à l’hôtel Mayflower sur une réservation faite par sa sœur, selon les données de géolocalisation des téléphones portables citées dans la plainte.

Le 5 janvier, Chwiesiuk a reçu un e-mail d’un compte de messagerie « Stop the Steal » appelant les « patriotes » à venir à DC pour « faire l’histoire », selon une copie de l’e-mail inclus dans la plainte.

« Quelqu’un a-t-il un plan ? » Un nouveau rapport du Sénat détaille les failles de sécurité et de renseignement avant l’attaque du 6 janvier

Chwiesiuk s’est rendu au Capitole la veille de l’attaque et s’est promené sur le terrain, selon la plainte. En près d’une demi-heure, il a envoyé 44 messages photo à trois personnes « connues du FBI », selon la plainte.

Le matin du 6 janvier, Chwiesiuk a écrit dans un texto à l’individu qu’il « avait assommé un camarade la nuit dernière ». Il a envoyé à l’individu une photo de l’artiste de rue connu sous le nom de « Cowboy nu », ainsi qu’un selfie de lui-même et d’un homme portant un chapeau « Make America Great Again » debout à l’extérieur dans une foule.

Quelques heures plus tard, Chwiesiuk était à l’intérieur du Capitole, selon plusieurs images, images fixes de caméras de sécurité et données de géolocalisation incluses dans la plainte. À l’intérieur, Chwiesiuk a envoyé ou reçu plus de 70 messages texte, selon la plainte.

« Nous sommes à l’intérieur de la capitale lmfao », a écrit Chwiesiuk à la personne dans un texto, accompagné d’un selfie pris dans le bureau du sénateur Jeff Merkley, un démocrate de l’Oregon, selon la plainte.

Une semaine plus tard, Chwiesiuk a utilisé une insulte raciale dans un message texte à la personne.

« À quel point cela devient-il pire ? » Traumatisme causé par l’émeute du Capitole, une attaque à la voiture fait des ravages parmi les employés de Hill

L’avocat de Chwiesiuk, Tim Grace, a déclaré que son client était un officier de police de Chicago depuis 2018 et qu’il était auparavant adjoint du shérif du comté de Cook.

Chwiesiuk s’est vu retirer ses pouvoirs de police le 2 juin après que le département a appris sa participation présumée à l’attaque, a déclaré le surintendant de police David Brown lors d’une conférence de presse vendredi.

Si les allégations sont vraies, Brown a déclaré que ce serait « une trahison de tout ce que nous défendons ».

« Ce qui s’est passé à Washington le 6 janvier était une honte absolue », a déclaré Brown. « Le fait qu’un policier de Chicago ait été inculpé dans cette attaque contre la démocratie américaine me fait bouillir le sang. »

Cinq personnes sont mortes, dont un officier de police du Capitole des États-Unis, et des centaines ont été blessées lorsque des partisans de Trump espérant renverser les élections de 2020 ont fait irruption dans le Capitole pour perturber une session conjointe du Congrès comptant les votes électoraux. Deux autres officiers sont décédés plus tard par suicide.

Un rapport du Sénat cette semaine sur l’insurrection a révélé que les responsables du renseignement américain n’avaient pas mis en garde contre une violence potentielle au Capitole, laissant les forces de l’ordre non préparées à faire face à la foule violente.

Plus de 450 personnes de tout le pays ont été inculpées au pénal, dont au moins cinq agents en service actif, six anciens ou retraités des forces de l’ordre, deux agents pénitentiaires, un pompier et trois anciens ou retraités des pompiers.

Contribution : Dinah Voyles Pulver, USA AUJOURD’HUI ; The Associated Press