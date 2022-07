Un policier de Chicago accusé d’avoir frappé une femme lors d’une manifestation démissionne

CHICAGO (AP) – Un officier de police de Chicago qui risquait d’être renvoyé après avoir été accusé d’avoir frappé une femme et de lui avoir cassé une dent lors d’une manifestation a démissionné du département.

Le Bureau civil de la responsabilité de la police, qui enquête sur le recours à la force par les policiers, a déclaré dans un rapport publié mercredi que Nicholas Jovanovich avait démissionné du département de police de Chicago en avril.

La COPA a découvert que Jovanovich avait utilisé “une force inutile et excessive” contre Miracle Boyd, 18 ans, alors que des manifestants tentaient de renverser une statue de Christophe Colomb dans le Grant Park de Chicago le 17 juillet 2020.

Boyd assistait à la manifestation lorsqu’elle a vu des agents arrêter quelqu’un et a commencé à enregistrer cela avec son téléphone portable, a déclaré la COPA. Jovanovich et un deuxième officier se sont approchés de Boyd et lui ont bloqué le chemin avant que Jovanovich ne frappe le téléphone de sa main, le faisant frapper le visage de Boyd et lui casser une dent de devant, ont déclaré des responsables.

L’incident a été filmé par une autre personne.

La COPA a découvert que Jovanovich avait frappé Boyd sans justification et a déclaré que l’officier avait fait des déclarations fausses ou trompeuses dans son rapport sur l’incident.

Jovanovich a nié avoir tout contact avec le visage de Boyd.

Il a dit aux enquêteurs de la COPA que Boyd « criait des grossièretés et agitait les bras ». Jovanovich a déclaré qu’il était dans un «état d’hypervigilance» lorsqu’il s’est approché d’elle et qu’il craignait une attaque parce que les manifestants faisaient la queue derrière les officiers, selon le rapport de la COPA.

Le surintendant de Chicago, David Brown, a demandé la clémence pour Jovanovich plus tôt cette année et a suggéré au conseil de police de Chicago qu’il reçoive une suspension d’un an. Mais l’appel de Brown n’a pas abouti et Jovanovich a dû faire face à une audience disciplinaire avec le conseil – qui aurait pu entraîner son licenciement – lorsqu’il a démissionné.

The Associated Press