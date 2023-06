Un policier de Chicago a esquivé 44 contraventions en affirmant que sa petite amie avait volé sa voiture

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Un ancien policier de Chicago a été accusé d’avoir menti au sujet du vol de son véhicule par une ex-petite amie pour éviter de payer 44 contraventions.

Selon un rapport conjoint approfondi de Le ChicagoTribune et ProPublica. Les procureurs du comté de Cook affirment que M. Kriv a utilisé avec succès la même excuse au moins 44 fois depuis 2013.

La dernière fois qu’il l’a fait, en septembre 2022, M. Kriv aurait déclaré à un juge qu’il s’était disputé avec sa petite amie de l’époque le matin de l’émission du billet et qu’elle avait ensuite volé sa voiture. Comme plusieurs fois auparavant, M. Kriv a montré au tribunal ce qu’il prétendait être des documents légitimes, y compris des rapports de police prétendument falsifiés sur le vol présumé.

« Eh bien, je l’ai fait arrêter », a déclaré M. Kriv, selon les transcriptions du tribunal examinées par le Tribune et ProPublica. «Ils l’ont accusée d’un délit d’intrusion dans un véhicule… Elle a eu, genre, trois mois de surveillance ou quelque chose comme ça. C’est un peu, je ne veux pas dire que le système est comme une blague, mais il n’a vraiment rien fait.

Le rapport d’enquête a également révélé plusieurs plaintes déposées contre M. Kriv depuis son entrée au service de police de Chicago en 1996 jusqu’à sa retraite le 17 janvier de cette année. Malgré 20 suspensions totalisant 170 jours tout au long de son séjour dans la force, les responsables du département n’ont jamais tenté de renvoyer M. Kriv jusqu’à cinq jours avant sa retraite.

La ville a pris connaissance pour la première fois des crimes de contrefaçon présumés de M. Kriv après qu’un pourboire ait été envoyé au bureau de l’inspecteur général l’année dernière. Les informations alléguaient que M. Kriv avait utilisé le même alibi lors de la contestation de dizaines de contraventions au cours de la dernière décennie, allant de l’excès de vitesse au feu rouge et au stationnement là où cela n’était pas autorisé.

Tim Grace, un avocat de M. Kriv, a minimisé les accusations, affirmant que la personnalité de son client avait été mal interprétée.

« Beaucoup des faits que vous composez sont incomplets ou faux », a déclaré M. Grace au Tribune et ProPublica dans un communiqué, notant plus de 100 distinctions que M. Kriv aurait reçues. « L’officier Kriv a servi sa ville avec honneur pendant plus de 25 ans. »

Selon le Projet de données sur la police citoyenneM. Kriv avait 76 allégations et 39 rapports de recours à la force, plus de 99 % des autres officiers.

Les archives montrent que M. Kriv avait une longue histoire disciplinaire au cours des 27 années de service.

Jeffrey Kriv, 56 ans, fait face à des accusations de parjure et de contrefaçon pour le stratagème présumé qui a duré une décennie et lui a permis d’économiser 3 665 $ (WGN/Capture d’écran)

Selon ces informations, M. Kriv aurait utilisé une lampe de poche pour briser la vitre de la voiture d’un homme lors d’un contrôle routier, aurait donné un coup de poing à un autre homme qui était menotté à l’arrière de sa voiture et aurait décrit une femme comme une « poubelle blanche » dans un rapport d’incident.

M. Kriv a été suspendu pendant 20 jours en 2005 pour avoir menacé les travailleurs de l’assainissement de verbaliser leurs voitures après qu’un employé du service des rues et de l’assainissement de la ville ait légitimement remorqué son véhicule personnel. L’année suivante, il a été suspendu pendant 90 jours pour avoir quitté les lieux d’un incendie de véhicule pour rendre visite à une serveuse dans un club de strip-tease.

Il est retourné au travail après seulement 45 jours.

Une femme a également dit au Tribune et ProPublica que M. Kriv l’a frappée au visage après l’avoir arrêtée pour une bagarre domestique. Les accusations portées contre la femme ont été rejetées et elle a reçu 100 000 $ dans le cadre d’un règlement après avoir poursuivi M. Kriv et la ville.

« J’ai dû me faire opérer. J’ai dû me faire implanter du plastique sous l’œil à cause de cela », a déclaré la femme aux publications. « Mon visage n’est plus symétrique. Il m’a vraiment dérangé à l’extérieur. Et à l’intérieur, c’était une expérience vraiment traumatisante.

M. Kriv a été libéré sur son propre engagement en janvier. Il a comparu pour la dernière fois devant le tribunal en mars.

L’indépendant a contacté son avocat.