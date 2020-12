Dans le clip publié sur The Appeal, l’officier s’approche d’un collègue et dit: «Mec, mec, mec, je suis foutu» a conduit dans Tremont – il y avait un croiseur de la police d’État anonyme autour duquel ils étaient tous rassemblés.

Il continue: « Alors j’ai eu après avoir continué à venir, putain de course. Je suis en train de frapper les gens avec la voiture, tu m’as entendu, je me disais, ‘get the f *** -‘ ‘

À ce stade, l’agent derrière la caméra s’éloigne.

Il revient quelques secondes plus tard en disant «c’est allumé» à propos de la caméra.

Le sergent change son histoire.

« Oh, non non non non non, ce que je dis, c’est qu’ils étaient devant, genre, je n’ai frappé personne, comme, juste au volant, c’est tout », dit-il.

«Mes fenêtres étaient fermées, la merde arrivait.

L’officier portant le corps est venu s’excuser et dit: «Ce truc de merde s’est déroulé automatiquement».