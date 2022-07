Un policier de 24 ans abattu lors d’un contrôle routier avant que le suspect ne mène les flics à une poursuite à grande vitesse

Un officier de POLICE a été tué par balle dans l’exercice de ses fonctions après un contrôle routier de routine avant que le suspect ne mène la police dans une poursuite à grande vitesse.

Sergent de la police de l’État de l’Indiana Scott P. Keegan a déclaré que Noah Shahnavaz, 24 ans, a été tué dimanche vers 2 heures du matin lorsque Carl Roy Webb Boards II, 42 ans, aurait tiré plusieurs balles dans sa direction et l’aurait frappé au moins une fois.

Shahnavaz (au milieu) a fait partie de la force pendant 11 mois Crédit : FACEBOOK/Département de police d’Elwood

Carl Roy Webb Boards II, est accusé d’avoir tué Noah Crédit : Bureau du shérif du comté de Hamilton

Le motif de la fusillade est pour le moment inconnu.

Des planches ont fui la scène d’Elwood, dans l’Indiana, dans sa Buick LaCrosse 2012, menant la police à une poursuite.

Environ 30 minutes plus tard, la police du comté de Hamilton a intensifié la poursuite, alors que Boards se dirigeait vers le sud sur la route nationale 37 en direction de l’Interstate 69, a indiqué la police.

La police a déployé un dispositif de dégonflage des pneus qui a réussi mais n’a pas empêché Boards de continuer sur la route.

Alors que les conseils se préparaient à entrer sur l’Interstate 69, le personnel du département de police des pêcheurs a effectué deux techniques d’immobilisation de précision et les conseils ont heurté une médiane de garde-corps.

Boards s’est rendu, a été appréhendé et est détenu à la prison du comté de Hamilton sans caution.

“C’est une période douloureuse pour les forces de l’ordre et certainement pour la communauté d’Elwood”, a déclaré Keegan.

« C’est toujours un triste moment lorsqu’un officier sacrifie sa vie dans le devoir de servir la communauté.

Shahnavaz a servi dans l’armée pendant cinq ans et a été dans la force pendant 11 mois. Il laisse dans le deuil ses parents et ses frères et sœurs.

“Aujourd’hui a certainement été un défi”, a déclaré le maire d’Elwood, Todd Jones.

« Comment mettez-vous des mots sur les sentiments et les émotions que nous vivons tous ici aujourd’hui ? »

“Noah portait fièrement l’uniforme du département de police d’Elwood, au service des citoyens d’Elwood, il faisait partie de la famille de notre ville.

“Au nom de moi-même, de ma famille et d’une ville très reconnaissante, je vous demande de garder la famille de Noah, les amis de Noah, le département de police d’Elwood et notre ville dans vos pensées et vos prières alors que nous tentons de traverser cette période tragique. .”

Andrew Hannah, procureur adjoint en chef du comté de Madison, a déclaré que son bureau portera plainte lundi pour meurtre, possession d’une arme à feu par un criminel violent grave, résistance aux forces de l’ordre et utilisation d’une arme à feu contre les conseils.

L’accusation d’amélioration des armes à feu entraîne des peines supplémentaires.

Une autre peine, connue sous le nom de majoration pour récidiviste, sera appliquée au cas compte tenu des antécédents criminels des commissions.

Selon les archives de l’État, Boards a déjà été accusé de batterie au moyen d’une arme mortelle, de vol et de possession d’une arme à feu par un criminel violent grave, entre autres.

Hannah décidera d’inculper ou non les commissions de la peine de mort après “avoir examiné toutes les preuves et discuté avec la famille et toutes les personnes impliquées”, a-t-il déclaré.

«Raconter l’histoire de Noah va être vraiment important non seulement pour la communauté, mais aussi pour le PD d’Elwood et pour toutes nos professions choisies, a déclaré le surintendant de la police d’État Doug Carter.

“Ce jeune homme a servi ce pays pendant cinq ans et a choisi de revenir et de servir une communauté locale et ces actes de violence insensés perpétuent notre société et aucun de nous ne comprend pourquoi, mais je suis convaincu ici à Madison que les bonnes choses se produiront .”

Carter a déclaré que la famille voulait raconter l’histoire de Noah mais demandait de l’intimité pour le moment.

La police prévoit d’ouvrir un compte à la Chase Bank pour recueillir des dons pour la famille.